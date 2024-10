Siccità a Ribera, l’acqua del Verdura si perde in mare, gli agricoltori: “Un sacrilegio, si intervenga”

MeteoWeb

Alla foce del fiume Verdura, nel territorio comunale di Ribera (Agrigento), una significativa quantità d’acqua, accumulata anche grazie alle recenti piogge, si disperde in mare senza essere utilizzata. Questo fenomeno avviene mentre gli agrumeti della zona soffrono da mesi la mancanza d’acqua, con un raccolto 2024 pesantemente compromesso dalla siccità. “Assistiamo impotenti a tanta acqua che noi non possiamo utilizzare e che sfocia nel Mediterraneo, per noi è un vero e proprio sacrilegio“, afferma Dino D’Angelo, imprenditore agricolo riberese, riflettendo la frustrazione di molti produttori locali.

La situazione potrebbe essere diversa, secondo il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, che indica una possibile soluzione: “Per dirottare quest’acqua nei campi basterebbe rimettere in funzione l’impianto di sollevamento di Poggiodiana, realizzato vent’anni fa ma disattivato a causa di atti vandalici“. Tuttavia, non è l’unica richiesta degli agricoltori della zona. Essi esortano la Regione a riattivare la cosiddetta “bretella di collegamento“, un canale che dalla diga Gammauta potrebbe portare acqua alla diga Castello, accumulando risorse idriche essenziali per le irrigazioni. “Non pretendiamo che la centrale idroelettrica si fermi, ma che venga riservato un quantitativo d’acqua utile a dare ai nostri produttori agricoli un sospiro di sollievo“, sottolinea ancora il sindaco Ruvolo. Anche Paolo Virone, altro agricoltore della zona, sostiene che “il travaso di acqua per caduta permetterebbe di accumulare altra acqua per scopi irrigui senza bisogno di utilizzare motopompe e, di conseguenza, consumare altra energia“.

Le richieste degli agricoltori arrivano pochi giorni dopo l’approvazione di un finanziamento di 300 mila euro da parte del dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana. La somma è destinata al recupero delle “fluenze” del fiume Sosio-Verdura, in corrispondenza della sezione di San Carlo, con l’obiettivo di convogliare l’acqua al serbatoio della diga Castello attraverso motopompe. Tuttavia, secondo Ruvolo, “questo intervento da solo è insufficiente se non si interviene anche sull’impianto di Poggiodiana e sulla bretella di Gammauta“.

