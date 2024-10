Spagna, caccia F-18 precipita durante l’esercitazione: morto il pilota

MeteoWeb

Tragedia in Spagna. Un caccia da combattimento F-18 spagnolo si è schiantato al suolo in un incidente avvenuto a Paralejos (Teruel), in Aragona, intorno alle 12:30. Il pilota non è riuscito a sganciarsi in tempo dalla cabina ed ha perso la vita nell’incidente. Il pilota deceduto è il tenente colonnello Pablo Estrada Marti, secondo quanto ha informato la forza aerea in un messaggio su X in cui si unisce “al dolore dei familiari e degli amici”.

Il caccia precipitato a Paralejos, a una ventina di km da Teruel, faceva parte dell’Ala 12, un’unità militare del comando aereo di combattimento dell’esercito dell’aria, con base a Torrejon de Ardoz (Madrid). Il caccia è precipitato in una zona disabitata, come ha informato il delegato del governo di Aragona, Fernando Beltran, che ha raggiunto il luogo dell’accaduto con le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Le immagini dell’incidente trasmesse dalla televisione regionale Aragon TV mostrano una fitta colonna di fumo proveniente da un terreno accidentato e boscoso.

Secondo il quotidiano El Heraldo de Aragon, l’aereo era impegnato in un’esercitazione con un secondo F-18, che è riuscito a rientrare alla base. L’incidente, del quale ancora non sono chiare le cause, è avvenuto quando il caccia stava volando a bassa quota.

La stampa spagnola ha ricordato che 40 anni fa, due piloti morirono nella stessa zona dopo essersi schiantati con il loro jet da combattimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.