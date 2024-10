Alluvione in Spagna, Maiorca travolta dal maltempo: gravi inondazioni nell’isola delle Baleari | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo nelle scorse ore ha colpito duramente Maiorca, isola spagnola dell’arcipelago delle Baleari, con ingenti precipitazioni. Porto Cristo, situato nel Comune di Manacor, è stata una delle zone più colpite, dove le piogge abbondanti hanno provocato gravi inondazioni.

Secondo l’Agencia Estatal de Meteorología, Manacor ha registrato 120,7 litri di pioggia per metro quadrato. Anche altre località hanno subito danni: a Campos e Petras si sono accumulati 101 l/m², mentre a Porreres, Cabrera e sa Pobla le precipitazioni hanno raggiunto rispettivamente 78, 65 e 60 litri.

Il Torrent de Llebrona è esondato, inondando la Carretera de les Coves e trascinando via barche ormeggiate. I danni non si sono limitati all’acqua: sono stati riportati tavoli e sedie di ristoranti portati via dalla forza dell’acqua.

I pompieri di Mallorca hanno effettuato 5 operazioni di salvataggio di persone intrappolate in zone allagate.

