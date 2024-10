Spazio, a Mercanteinfiera “Homo Caelestis” con Tommaso Ghidini dell’ESA

MeteoWeb

Lo spazio sbarca a Mercanteinfiera (Fiere di Parma 12 – 20 ottobre), insieme all’Agenzia Spaziale Europea ESA per raccontare le nuove tappe dell’esplorazione lunare. Una Luna che grazie al design spaziale potremo abitare. Un futuro che è già qui e che Mercanteinfiera approfondisce insieme a Tommaso Ghidini, Capo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Agenzia Spaziale Europea, protagonista del talk Homo Caelestis: intervista di Luca Ponzi a Tommaso Ghidini ai confini dello spazio, sabato 12 ottobre alle 16 nel padiglione 4 (stand A 035). A dialogare con Ghidini sarà Luca Ponzi, giornalista RAI.Tra i i temi del talk il design, la medicina rigenerativa con stampa in 3D e i moduli che useremo per abitare sulla Luna.

Sempre sabato 12, alle 14.30 il talk di Passione Astronomia Tutta colpa dell’allunaggio di Apollo 11 (e non solo) con Marco Bastoni, divulgatore scientifico e Pasquale D’Anna, dottore in ingegneria e divulgatore scientifico. L’appuntamento è al padiglione 4 (stand A 035).

Il tema spaziale è inoltre affrontato con una mostra collaterale Shoot for the moon: come abiteremo il nostro satellite, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea ESA, per cogliere tutti gli aspetti del design spaziale e il suo fondamentale ruolo per tornare e restare sulla Luna, 54 anni dopo lo storico allunaggio di Apollo 11. Fotografie, disegni e materiali avveniristici raccontano il lavoro di frontiera di uomini e donne impegnate a percorrere “quel millimetro in più verso l’ignoto”, scrive Tommaso Ghidini nel suo libro “Homo Caelestis“.

Come direbbe il capitano Picard “Engage“.

