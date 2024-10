Spazio, la Cina dà il via libera al programma per lo sviluppo di uno shuttle

MeteoWeb

La Cina ha dato il via libera al programma per la costruzione di un nuovo shuttle spaziale più di un decennio dopo che gli Stati uniti hanno chiuso il proprio. Secondo quanto racconta oggi il South China Morning Post, il veicolo Haolong, riutilizzabile e senza equipaggio, è progettato per ridurre i costi di trasporto del carico verso e dalla stazione spaziale cinese Tiangong e per migliorare l’efficienza.

Lin Xiqiang, vice direttore dell’Agenzia spaziale cinese per le missioni abitate, ha spiegato che l’agenzia era alla ricerca di trasportatori a basso costo per rifornire Tiangong e che Haolong è uno dei due veicoli che ha ricevuto un contratto per la verifica di volo. L’altro veicolo spaziale non sarà riutilizzabile. “Per ridurre ulteriormente i costi di trasporto del carico verso la stazione spaziale cinese, migliorare la flessibilità del trasporto ed esplorare lo sviluppo di modelli spaziali commerciali, lo scorso anno abbiamo emesso un bando per sollecitare proposte per sistemi di trasporto a basso costo”, ha dichiarato Lin martedì 29 ottobre, alla vigilia del lancio della missione Shenzhou-19 verso la stazione spaziale.

Le caratteristiche dello shuttle cargo Haolong

Lo shuttle cargo Haolong, progettato dall’Istituto di progettazione aeronautica di Chengdu, affiliato alla Aviation Industry Corporation of China (AVIC), è un veicolo spaziale commerciale riutilizzabile con ali che può essere lanciato tramite un razzo vettore e attraccare alla stazione Tiangong. Al rientro, sarà in grado di atterrare orizzontalmente su una pista d’aeroporto.

Il design presenta una grande apertura alare e un elevato rapporto portanza-resistenza, consentendo allo shuttle di trasportare carichi di grandi dimensioni, come indicato in un post sulle piattaforme ufficiali di AVIC. L’obiettivo del progetto è ridurre i costi di trasporto tra Terra e spazio e creare un sistema di trasporto affidabile, sicuro ed efficiente, secondo AVIC.

Il design dello shuttle è stato ispirato da un prototipo creato dallo scienziato cinese Qian Xusen, che lavorò al Jet Propulsion Laboratory della NASA negli anni ’40. Qian, accusato di simpatie comuniste, lasciò gli Stati Uniti nel 1955 per tornare in Cina, dove contribuì a fondare il programma spaziale del Paese. AVIC prevede di esporre un modello dello shuttle Haolong all’Airshow di Zhuhai il prossimo mese.

