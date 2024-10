Spazio, possibile l’evoluzione dell’alleanza Leonardo-Thales: c’è una soluzione calda 

MeteoWeb

”Lo spazio è il tema dove le discussioni sono più vive. Leonardo beneficia dell’essere stato precursore. Noi siamo nell’unica joint venture nello spazio che c’è sul mercato con Thales. E’ giusto pensare che ci sarà un’evoluzione scatenata da una osservazione del mercato. Esiste Space X, che ha cambiato il mercato con Elon Musk. Esiste un tema di consolidamento europeo.

Si sta ragionando su come interfacciarsi con altri attori, Airbus è il primo e come eventualmente far evolvere l’alleanza per lo spazio per intercettare i bisogni del mercato che non sono quelli di 20 anni fa”. Lo sottolinea il co-direttore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, in occasione di ‘Cybertech Europe 2024’.

