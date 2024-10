Spazio, Mascaretti (Fdi): “Italia protagonista nella Space economy”

MeteoWeb

“L’Italia ospita il 75° congresso Internazionale dell’Astronautica, in un anno particolare per il nostro Paese che celebra il 60° anniversario del lancio del San Marco 1, il primo satellite italiano. Nel 1964, il San Marco 1 non rappresentò solamente un importante traguardo tecnologico raggiunto, ma una dichiarazione di ambizione, di visione, di audacia. Con quella missione pionieristica, l’Italia si è affermata come uno dei protagonisti della conquista dello spazio, aprendo la strada a una lunga tradizione di eccellenza nel settore spaziale che oggi ci vede fortemente coinvolti nelle attività con l’Agenzia Spaziale Europea, con l’Unione Europea, con la NASA e con le più importanti agenzie spaziali governative di tutto il mondo“. Lo ha dichiarato Andrea Mascaretti, Presidente dell’intergruppo parlamentare per la Space Economy e deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo all’incontro riservato ai Ministri e ai Parlamentari di tutto il Mondo, riuniti a Milano per il 75° Congresso Internazionale Astronautico (IAC).

“Oggi, con quello stesso spirito e con una rinnovata visione che tiene conto del grande potenziale della nuova economia dello spazio, l’Italia continua a dare nuova prova concreta del suo impegno in questo settore, con i grandi successi italiani nelle missioni spaziali e ponendosi l’obiettivo. Siamo entrati nell’era della New Space Economy, un paradigma che non si limita più all’esplorazione spaziale, ma che si estende alla creazione di una vera e propria economia dello spazio, capace di generare valore per le nostre società. Le stazioni orbitali commerciali, terrestri e cislunari, o l’estrazione di risorse minerarie dagli asteroidi, ad esempio, non appartengono più a scenari futuristici che sembravano impossibili fino a pochi anni fa, ma sono ormai nell’agenda delle imprese private che già partecipano allo sfruttamento commerciale delle orbite basse. Per consentire alle imprese italiane di entrare in questo mercato e di accedere allo spazio con regole certe, il Governo Italiano, con il Ministro Adolfo Urso, ha approvato la prima legge italiana per lo spazio che proprio la settimana prossima inizierà il suo iter alla Camera dei Deputati”, conclude.

