Spettacolo cosmico a ottobre, la “Cometa del Secolo” visibile a occhio nudo

Ottobre 2024 è un mese straordinario per gli appassionati di astronomia, grazie al passaggio della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), considerata “la cometa del secolo“. Dopo aver fatto parlare di sé per mesi, sarà finalmente possibile osservarla a occhio nudo, regalando uno spettacolo unico nel cielo serale.

Un lungo viaggio

Fino a settembre, la cometa A3 è stata visibile solo nelle ore che precedevano l’alba, rendendola un oggetto difficile da osservare. Tuttavia, nel corso di ottobre, la cometa si avvicinerà al Sole, passando attraverso il suo bagliore per riemergere nel cielo occidentale subito dopo il tramonto, un evento che culminerà intorno al 12 ottobre.

Quando e come osservare la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)

Il momento migliore per osservare la cometa sarà intorno al 12 ottobre, quando si troverà a circa 71 milioni di km dalla Terra e sarà facilmente visibile ad occhio nudo per circa 2 settimane. Durante questo periodo, la cometa A3 sarà visibile subito dopo il tramonto, inizialmente solo per 15 minuti, ma con il passare dei giorni, il tempo di visibilità aumenterà progressivamente fino a raggiungere circa 2 ore verso la metà di ottobre.

La cometa A3 sarà particolarmente brillante grazie ad un effetto ottico che avviene quando la luce del Sole viene riflessa dalla polvere della coda della cometa in direzione della Terra. Ciò renderà la sua coda polverosa particolarmente visibile e luminosa.

Il picco di luminosità della cometa

Tra il 12 e il 18 ottobre, la cometa raggiungerà la sua massima luminosità, con una magnitudine stimata di +2,8 che potrebbe calare gradualmente a +3,4. Ciò la renderà visibile ad occhio nudo senza necessità di strumenti ottici, e sarà possibile ammirarla nel cielo occidentale subito dopo il tramonto.

Il lungo addio

Dopo il 20 ottobre, la cometa si sposterà nella costellazione dell’Ofiuco e si allontanerà progressivamente sia dal Sole che dalla Terra. La sua luminosità calerà ulteriormente, passando da una magnitudine di +4 a +6: ciò significa che, verso la fine del mese, potrebbe essere visibile solo con l’ausilio di binocoli o telescopi.

In questo ultimo periodo, la cometa sarà visibile sopra Venere e si avvicinerà gradualmente alle stelle brillanti del Triangolo Estivo. Tuttavia, l’opportunità di vederla ad occhio nudo diminuirà, poiché si allontanerà dalla nostra linea di visione ideale.

Un evento celeste da non perdere

Se siete appassionati di astronomia o semplicemente curiosi di assistere a uno spettacolo celeste raro, ottobre offre l’occasione perfetta per osservare la cometa A3. Basterà guardare a Ovest subito dopo il tramonto, in direzione di Venere, per godersi uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Non dimenticatevi di munirvi binocolo per seguire la cometa fino alla fine del mese, quando sarà meno luminosa ma ancora visibile.

Questo passaggio della cometa A3 rappresenta una delle rare occasioni per osservare una cometa così luminosa nel cielo serale, un’opportunità che potrebbe non ripetersi a breve.

