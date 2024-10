Squali balena a rischio estinzione: il cambiamento climatico porta a 15.000 collisioni con le navi entro il 2100

MeteoWeb

Gli squali balena, i pesci più grandi del mondo, stanno affrontando un destino inquietante nei prossimi decenni. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, la probabilità di collisioni con navi marittime potrebbe aumentare fino a 15.000 volte entro la fine del secolo, in uno scenario caratterizzato da elevate emissioni di gas serra. Questo allarmante dato rappresenta non solo una minaccia per la specie già in pericolo, ma solleva anche preoccupazioni più ampie riguardo agli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sulla biodiversità globale.

Un cambiamento radicale degli Habitat Marini

La ricerca condotta da Freya Womersley e collaboratori è basata su un’analisi dettagliata dei dati di tracciamento satellitare di 348 squali balena, raccolti tra il 2005 e il 2019. Utilizzando questi dati, insieme a modelli climatici globali, i ricercatori hanno valutato l’idoneità attuale e futura degli habitat di questi squali attraverso gli oceani del pianeta. I risultati rivelano una tendenza preoccupante: il riscaldamento degli oceani, innescato dal cambiamento climatico, costringerà questi animali a migrare verso acque più fredde e polari.

Questa migrazione non è una mera questione di spostamento fisico; rappresenta un cambiamento radicale nelle dinamiche ecologiche e nella distribuzione delle specie marine. Le acque più calde e ricche di nutrienti che una volta ospitavano gli squali balena diventano sempre meno favorevoli, costringendo questi giganti del mare a cercare nuovi habitat. Tuttavia, questo movimento verso ambienti più freddi li espone a rischi addizionali, tra cui il sovrasfruttamento da parte della pesca commerciale e, soprattutto, il pericolo di collisioni con le navi.

Vulnerabilità agli scontri con le navi

Gli squali balena sono già noti per essere particolarmente vulnerabili a queste collisioni. Vivono prevalentemente nelle acque superficiali, dove il loro habitat si sovrappone frequentemente al traffico marittimo. Queste aree di intersezione non sono solo un rischio immediato; rappresentano anche una minaccia a lungo termine per la salute della popolazione di squali balena e per gli ecosistemi marini in generale. Le collisioni con le navi non solo causano danni diretti agli squali, ma possono anche avere effetti a cascata su altre specie marine, alterando le dinamiche alimentari e ecologiche degli habitat marini.

Secondo le proiezioni del team di ricerca, entro il 2100, oltre il 50% degli habitat adatti per gli squali balena andrà perso in scenari ad alte emissioni, come quelli rappresentati dal modello SSP585. Questo scenario prevede spostamenti degli squali di oltre 1.000 chilometri verso i poli, con un conseguente aumento esponenziale delle interazioni con il traffico marittimo. In particolare, le collisioni con le navi potrebbero aumentare a causa di una co-occorrenza 15.000 volte maggiore rispetto ai giorni attuali. Questa cifra è straziante e sottolinea la gravità della situazione.

Anche in uno scenario più ottimista, caratterizzato da uno sviluppo sostenibile a basse emissioni (modello SSP126), la frequenza delle collisioni sarebbe comunque 20 volte superiore a quella attuale. Questa realtà solleva interrogativi inquietanti sulla capacità degli squali balena di adattarsi a un ambiente marino in rapido cambiamento e sugli effetti a lungo termine di queste interazioni. La capacità di una specie di sopravvivere e prosperare in un ambiente in continua evoluzione dipende fortemente dalla sua capacità di adattamento.

Conseguenze per la popolazione di squali balena

Le implicazioni di queste scoperte sono significative. La migrazione indotta dal cambiamento climatico potrebbe ridurre le opportunità di foraggiamento per i giovani squali. Questi animali, che hanno bisogno di ampie aree di foraggiamento per nutrirsi e crescere, potrebbero trovarsi in situazioni difficili se le loro fonti di cibo dovessero diminuire. La diminuzione della disponibilità di cibo potrebbe compromettere la loro crescita e riproduzione, portando a una cascata di effetti negativi sull’intera popolazione.

Inoltre, la perdita di habitat e le collisioni con le navi non sono solo problemi isolati. Questi fattori possono interagire con altre minacce, come l’inquinamento marino e il cambiamento delle temperature oceaniche. Le condizioni ambientali in deterioramento possono aggravare la vulnerabilità degli squali balena, rendendo la loro sopravvivenza ancora più difficile.

Salvare gli squali balena

Gli autori dello studio avvertono che è essenziale tenere in considerazione non solo il rischio rappresentato dal cambiamento climatico, ma anche altri fattori di stress ambientale nella protezione degli squali balena. La protezione degli squali balena richiede un approccio olistico che consideri le complesse interazioni tra il cambiamento climatico, le dinamiche oceaniche e le attività umane. Le strategie di conservazione dovranno essere adattate per affrontare le sfide emergenti legate alla migrazione e alle collisioni con le navi.

Una parte fondamentale della risposta a queste minacce sarà il rafforzamento delle normative sulla pesca e sul traffico marittimo nelle aree in cui gli squali balena sono più vulnerabili. Ciò potrebbe includere l’implementazione di rotte di navigazione sicure, la limitazione delle attività di pesca nelle aree critiche e l’educazione dei navigatori riguardo ai rischi associati a queste interazioni. Inoltre, sarà cruciale investire in programmi di monitoraggio e ricerca per raccogliere dati continuativi sulle popolazioni di squali balena e sul loro comportamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.