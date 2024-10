Stasera risplende la Superluna del Cacciatore: lo spettacolo celeste più luminoso dell’anno

MeteoWeb

Stasera è protagonista del cielo autunnale la Superluna del Cacciatore, la Luna Piena più grande e luminosa del 2024. Si tratta della 3ª di 4 Superlune consecutive che si verificano quest’anno, un fenomeno che accade quando la Luna raggiunge il suo punto più vicino alla Terra durante la fase di plenilunio. Tra le Superlune, questa in arrivo è particolarmente speciale, poiché è la più vicina alla Terra dell’anno, a circa 357.344 km di distanza.

Cosa rende speciale una Superluna?

La Luna orbita attorno alla Terra seguendo un’ellisse, il che significa che a volte è più vicina e altre volte più lontana dal nostro pianeta. Quando si trova nel punto più distante, chiamato apogeo, sembra più piccola nel cielo, mentre quando è nel punto più vicino, chiamato perigeo, appare più grande. Una Superluna si verifica quando la il plenilunio coincide con il perigeo, creando un effetto ottico che la fa apparire fino al 14% più grande rispetto a quando si trova all’apogeo e fino al 7% più grande rispetto a una normale Luna Piena.

Nonostante questa differenza di dimensioni non sia facilmente percepibile a occhio nudo, la vera magia sta nella luminosità. Durante una Superluna, la luce riflessa dalla Luna può risultare fino al 16% più intensa rispetto a una normale Luna Piena, rendendo lo spettacolo ancora più affascinante.

Quando osservare la Superluna del Cacciatore

Il momento esatto di plenilunio sarà sarà alle 13:26 ora italiana di oggi, giovedì 17 ottobre, ma il satellite naturale è apparso luminoso e pieno anche ieri sera, e lo sarà stasera e domani sera.

Il significato della “Luna del Cacciatore”

Ogni Luna Piena dell’anno ha un nome tradizionale che riflette le attività stagionali e le antiche usanze. La Luna del Cacciatore prende il nome dalle abitudini di caccia delle popolazioni antiche. Dopo la raccolta sotto la “Luna del Raccolto” di settembre, gli animali selvatici erano più facili da individuare nei campi aperti, offrendo ai cacciatori l’opportunità di prepararsi all’inverno. Altri nomi tradizionali per questa luna includono “Luna dell’Erba Morente” e “Luna di Sangue”, derivati dalle tradizioni delle tribù Algonchine del Nord America.

Cos’altro osservare in cielo

Sebbene la Superluna sia l’attrazione principale, non sarà l’unico evento celeste degno di nota. Quattro pianeti – Venere, Saturno, Giove e Marte – sono visibili durante la sera. Inoltre, durante il crepuscolo, sarà possibile intravedere la cometa A3, chiamata anche Tsuchinshan-ATLAS, che sta lasciando il Sistema Solare. Anche se la luce intensa della Superluna potrebbe rendere difficile osservare la sua coda, il passaggio della cometa rappresenta comunque un evento raro e suggestivo, considerando che non tornerà nel nostro sistema solare per altri 80mila anni.

La Superluna del Cacciatore rappresenta quindi non solo un’opportunità per ammirare la magnificenza del nostro satellite naturale, ma anche per osservare alcuni degli altri meravigliosi fenomeni celesti nel cielo notturno autunnale.

