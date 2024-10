La Superluna più grande dell’anno domina il cielo già stasera

MeteoWeb

Questa settimana, il cielo notturno offrirà uno spettacolo mozzafiato: la Superluna più grande del 2024. Giovedì 17 ottobre alle 13:26 ora italiana, la Luna raggiungerà la fase piena, mentre poche ore prima, alle 02:47, il nostro satellite si troverà al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In quel momento, la Luna sarà a soli 357.172 km dal nostro pianeta, risultando visibilmente più grande e luminosa del solito.

Questo raro allineamento di eventi – la coincidenza di una Luna Piena con il perigeo – darà vita a una Superluna che apparirà fino al 14% più brillante rispetto alle Lune Piene “medie”. Un fenomeno che non solo offrirà un affascinante spettacolo celeste, ma sarà anche accompagnato da maree più alte e più basse del solito, un effetto diretto della maggiore attrazione gravitazionale esercitata dalla Luna quando si trova così vicina alla Terra.

Cos’è una Superluna?

Il termine “Superluna”, come definito dall’astrofisico Fred Espenak, esperto di eclissi ed ex scienziato della NASA, è una Luna Piena che si verifica quando il satellite naturale si trova entro il 90% della sua minima distanza dalla Terra. Secondo i calcoli di Espenak, nel 2024 le Superlune sono 4: ad agosto, settembre, ottobre e novembre. Tuttavia, la Superluna di questa settimana sarà quella in cui la coincidenza tra Luna Piena e perigeo sarà più stretta.

In contrapposizione, il 13 aprile 2025 la Luna Piena coinciderà con l’apogeo, il punto della sua orbita più lontano dalla Terra, e apparirà il 14% più piccola rispetto alla Superluna di questo mese. Questo evento è noto come “Microluna”.

La Luna del Cacciatore

Nel folklore dei Nativi Americani, la luna piena di ottobre è tradizionalmente conosciuta come “Luna del Cacciatore“. Con le foglie che cadono e gli animali che si preparano per l’inverno, questo era il momento ideale per la caccia, poiché le prede diventavano più facili da avvistare nei campi.

Quando osservare la Superluna?

Molti potrebbero pensare che la notte migliore per osservare la Superluna sarà giovedì, ma in realtà è possibile ammirarla in tutto il suo splendore anche stasera. La Luna sarà sia molto vicina al perigeo sia in fase crescente verso la Luna Piena nella prossima notte. Anche se tecnicamente la fase piena sarà raggiunta domani, gli osservatori potranno godere di un fenomeno praticamente indistinguibile già stasera, e avranno una nuova occasione domani sera.

Le maree, un effetto della Superluna

Oltre allo spettacolo celeste, la Superluna influenzerà anche le maree. Quando la Luna è Piena o Nuova, le maree diventano particolarmente intense, un fenomeno noto come “marea di sizigia“. Tuttavia, le maree più alte non coincideranno esattamente con il perigeo ma si verificheranno con qualche giorno di ritardo. Ad esempio, al porto di Boston il picco di marea si raggiungerà venerdì 18 ottobre, mentre a Cape Fear, in Carolina del Nord, il livello più alto sarà sabato 19 ottobre.

L’illusione della Luna

Un altro fenomeno affascinante che spesso accompagna la Superluna è l’illusione ottica che si verifica quando la Luna è vicina all’orizzonte. Quando il nostro satellite appare vicino ad alberi, edifici o altri oggetti sullo sfondo, sembra incredibilmente grande, un effetto che la scienza non è ancora riuscita a spiegare del tutto. Questa “illusione” renderà la Superluna di ottobre ancora più spettacolare, soprattutto durante il sorgere e il tramontare del satellite.

Sguardo al cielo

Per gli appassionati di astronomia, o semplicemente per chiunque ami ammirare il cielo, questa settimana offre un’occasione unica per osservare una delle Superlune più suggestive del 2024. Sia che siate dotati di telescopio, di un semplice binocolo, o preferite avvalervi solo dei vostri occhi, il consiglio è di prepararsi a trascorrere una serata con lo sguardo rivolto verso l’alto.

