Arriva una Superluna speciale, sarà la più grande e brillante dell’anno

Nel cielo autunnale di ottobre, un evento astronomico sarà presto protagonista: la Superluna del Cacciatore, la più grande e luminosa di quest’anno. Questo evento si verificherà il 17 ottobre, quando la Luna sarà piena, ma sarà visibile anche nelle notti precedenti e successive, offrendo agli osservatori una straordinaria visione della Luna nella costellazione dei Pesci.

Cos’è la Superluna

La Superluna in arrivo è speciale per la sua vicinanza alla Terra: questa Luna piena si troverà a circa 357.364 km dal nostro pianeta, la distanza minima raggiunta da una Luna piena nel corso del 2024. Questa vicinanza fa sì che appaia circa il 30% più luminosa e quasi il 15% più grande rispetto a una Luna piena che si trova al suo apogeo, cioè alla distanza massima dalla Terra.

La Luna del Cacciatore

Il nome Luna del Cacciatore ha origini anglosassoni e risale a un periodo in cui la Luna piena di ottobre segnava l’inizio della stagione di caccia per prepararsi all’inverno. Questo termine è profondamente radicato nelle tradizioni agricole e di sopravvivenza delle popolazioni antiche, che utilizzavano la luce intensa della Luna autunnale per cacciare e accumulare provviste prima dell’arrivo dei mesi più freddi.

Oltre al suo nome più comune, la Luna piena di ottobre è stata chiamata anche Luna delle Foglie Cadenti o Luna di Sangue, anche se quest’ultimo nome non deve essere confuso con il fenomeno dell’eclissi lunare, che è spesso associato alla caratteristica colorazione rossa che la Luna assume quando entra nell’ombra della Terra.

Quando vedere la Superluna del Cacciatore

La Superluna del Cacciatore sarà visibile poco dopo il tramonto, quando sorgerà sull’orizzonte orientale. Il momento migliore per ammirarla sarà al crepuscolo, quando sarà ben visibile nel cielo, incastonata tra i pianeti Saturno, a destra, e Giove, che sorgerà circa un’ora dopo la Luna. La visione notturna di questi corpi celesti, uniti alla brillantezza della Luna, renderà l’evento ancora più suggestivo per gli appassionati di astronomia.

La prima Luna piena dell’autunno

Questa Superluna non è solo la più grande del 2024, ma anche la prima Luna piena dell’autunno, dato che l’equinozio d’autunno si è verificato lo scorso 22 settembre. Gli osservatori del cielo potranno godere di un altro spettacolo, dato che 3 giorni dopo, il 20 ottobre, la Luna sorgerà insieme al pianeta Giove, creando una danza celeste che promette di affascinare chiunque alzi gli occhi al cielo.

Il prossimo plenilunio

Dopo la Luna del Cacciatore, l’anno si concluderà con un altro evento lunare da non perdere: la Luna piena di novembre, conosciuta come Luna del Castoro o Luna del Gelo. Sarà l’ultima Superluna del 2024 e segnerà il culmine di un anno particolarmente ricco di spettacoli astronomici.

Una bellezza rara e suggestiva

Per chi desidera ammirare la Superluna del Cacciatore, il consiglio è di trovare un luogo con una buona visuale verso Est e approfittare delle serate limpide che questo ottobre potrebbe offrire. Non serviranno telescopi o attrezzature sofisticate: la sua luminosità sarà sufficiente per apprezzarla ad occhio nudo, illuminando il cielo autunnale con una bellezza rara e suggestiva.

