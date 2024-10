La Superluna e la cometa Tsuchinshan-Atlas illuminano il cielo notturno: un doppio spettacolo da non perdere 

MeteoWeb

Quest’anno, gli appassionati di astronomia e i curiosi del cielo notturno potranno assistere a un fenomeno raro e straordinario. La superluna di ottobre, la più vicina dell’anno, si abbina a una cometa per un doppio spettacolo notturno unico. Mercoledì notte, la luna sarà a una distanza di 357.364 chilometri dalla Terra, apparendo più grande e luminosa rispetto alle superlune di agosto e settembre.

A rendere questo evento ancora più speciale è la presenza di una cometa, scoperta solo l’anno scorso, che si troverà in prossimità della Terra. La cometa, chiamata Tsuchinshan-Atlas, ha fatto il suo avvicinamento più vicino sabato scorso, passando a 44 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Gli osservatori dell’emisfero settentrionale potranno cercare la cometa subito dopo il tramonto, nel cielo occidentale, a destra.

Cos’è una Superluna e perché è speciale

Una superluna si verifica quando la fase di luna piena coincide con la minima distanza della luna dalla Terra, rendendola apparentemente più grande e fino al 30% più luminosa. Tuttavia, la differenza di dimensioni può essere difficile da percepire un occhio nudo, mentre l’aumento di luminosità è decisamente più evidente.

Quest’anno ci sono quattro superlune, una rara sequenza di eventi che si manifesta solo tre o quattro volte all’anno. La superluna di agosto era a 361.970 chilometri dalla Terra, mentre quella di settembre si trovava a circa 4.484 chilometri più vicina. Ottobre segna il punto più vicino, con la luna a 357.364 chilometri, seguita dalla superluna di novembre a 361.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del cielo

Nonostante la luminosità della luna possa sovrastare parte della coda della cometa, vale comunque la pena osservare il fenomeno. Gli astronomi spesso si lamentano della luna piena perché la sua luce intensa rende difficile osservare altri oggetti celesti, ma questo evento rappresenta un’occasione speciale per contemplare due fenomeni straordinari insieme. Per chi non dovesse riuscire a osservare la superluna di ottobre, ci sarà un’altra opportunità con l’ultima superluna dell’anno.

Con sempre più nazioni, tra cui gli Stati Uniti, impegnate nell’esplorazione lunare e con future missioni di sbarco di astronauti in programma, la luna continua ad essere al centro dell’attenzione e ad affascinare con la sua bellezza eterna. Non perdete l’occasione di alzare gli occhi al cielo questa settimana: la superluna di ottobre e la cometa Tsuchinshan-Atlas sono pronte a regalare un doppio spettacolo.

