Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Trieste

Oggi l’anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul Mediterraneo, causando un significativo aumento delle temperature, in particolare nelle regioni meridionali, ma anche al Centro e, seppur in misura minore, al Nord. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 12 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Partinico, Paternò, Noto, Menfi

a Partinico, Paternò, Noto, Menfi +27°C a Catania, Ramacca, Bivona, Guspini, Ardea, Boscoreale

a Catania, Ramacca, Bivona, Guspini, Ardea, Boscoreale +26°C a Cosenza, Nuraminis, Pisticci, Luzzi, Santa Croce Camerina, Roma

a Cosenza, Nuraminis, Pisticci, Luzzi, Santa Croce Camerina, Roma +25°C a Licata, Taranto, Paduli, Cellole, Oschiri, Palermo

a Licata, Taranto, Paduli, Cellole, Oschiri, Palermo +24°C a Rimini, Alatri, Grosseto, Veglie, Montoro Inferiore, Napoli, Cagliari

a Rimini, Alatri, Grosseto, Veglie, Montoro Inferiore, Napoli, Cagliari +23°C a Morigerati, Ariano Irpino, Assisi, Rodigo, Aritzo, Firenze

a Morigerati, Ariano Irpino, Assisi, Rodigo, Aritzo, Firenze +22°C a Imola, San Demetrio ne’ Vestini, Mola di Bari, Loiri Porto San Paolo, Umbertide, Ponte San Nicolò, Cervignano del Friuli, Volterra, Vieste, Bologna, Bari, Perugia

a Imola, San Demetrio ne’ Vestini, Mola di Bari, Loiri Porto San Paolo, Umbertide, Ponte San Nicolò, Cervignano del Friuli, Volterra, Vieste, Bologna, Bari, Perugia +21°C a Messina, Avezzano, Ancona, Castiglion Fibocchi, Dolo, Monsummano Terme, Cerveteri, Golfo Aranci

a Messina, Avezzano, Ancona, Castiglion Fibocchi, Dolo, Monsummano Terme, Cerveteri, Golfo Aranci +20°C a Fisciano, Controguerra, Verona, Carlino, Albareto, Trinità d’Agultu e Vignola, San Nicolò Gerrei, Ussita, L’Aquila, Trieste, Genova

a Fisciano, Controguerra, Verona, Carlino, Albareto, Trinità d’Agultu e Vignola, San Nicolò Gerrei, Ussita, L’Aquila, Trieste, Genova +19°C a Ozzano dell’Emilia, Venezia, Cerano, Rieti, Santa Croce di Magliano, Milano

a Ozzano dell’Emilia, Venezia, Cerano, Rieti, Santa Croce di Magliano, Milano +18°C a Montemarano, Fiastra, Pieve Santo Stefano, Berceto, Torino, Trento

a Montemarano, Fiastra, Pieve Santo Stefano, Berceto, Torino, Trento +17°C a Santo Stefano d’Aveto, San Marino, Pietrabbondante

a Santo Stefano d’Aveto, San Marino, Pietrabbondante +16°C a Varese Ligure, Fiamignano, Monte Sant’Angelo

a Varese Ligure, Fiamignano, Monte Sant’Angelo +15°C a Ponzone, Bezzecca, Capracotta

a Ponzone, Bezzecca, Capracotta +14°C a Romano d’Ezzelino, Rocca di Mezzo

