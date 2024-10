Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Rimini

MeteoWeb

Un ciclone Mediterraneo si abbatte sul Sud Italia: il maltempo, già devastante, si intensificherà tra sabato sera e domenica, promettendo fenomeni estremi e criticità in aumento nei prossimi giorni. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 19 ottobre, in alcune località italiane.

+25°C a Lascari, Pachino

a Lascari, Pachino +24°C a Agrigento, Patti

a Agrigento, Patti +23°C a Castellammare del Golfo, Messina, Veglie

a Castellammare del Golfo, Messina, Veglie +22°C a Caccamo, Catanzaro, Taranto, Partinico, Vico del Gargano

a Caccamo, Catanzaro, Taranto, Partinico, Vico del Gargano +21°C a Rimini, San Bartolomeo in Galdo, Grazzanise, San Giovanni la Punta, Abbasanta

a Rimini, San Bartolomeo in Galdo, Grazzanise, San Giovanni la Punta, Abbasanta +20°C a Genova, Sclafani Bagni, Eboli, Controguerra, Forlì, San Donà di Piave, Formia, Uta, Trapani, Acquaviva delle Fonti

a Genova, Sclafani Bagni, Eboli, Controguerra, Forlì, San Donà di Piave, Formia, Uta, Trapani, Acquaviva delle Fonti +19°C a Camporeale, Francavilla di Sicilia, Paduli, Montepulciano, Cesena, Campoformido, Loano

a Camporeale, Francavilla di Sicilia, Paduli, Montepulciano, Cesena, Campoformido, Loano +18°C a Greve in Chianti, Avellino, Codigoro, Perfugas, Valledolmo, Sanza, Argenta

a Greve in Chianti, Avellino, Codigoro, Perfugas, Valledolmo, Sanza, Argenta +17°C a Davagna, Bondeno, Castel di Sangro, Taibon Agordino

a Davagna, Bondeno, Castel di Sangro, Taibon Agordino +16°C a Capannori, Montemarano, Brisighella, Soveria Mannelli

a Capannori, Montemarano, Brisighella, Soveria Mannelli +15°C a Troina, Aglientu, Abbadia San Salvatore

a Troina, Aglientu, Abbadia San Salvatore +14°C a Pacentro, Villasimius, Floresta

