Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Rimini

Lunedì 21 ottobre segna l’apice del Ciclone Mediterraneo che si abbatte sul Sud Italia: violenti temporali hanno provocato gravi danni in Calabria e Sicilia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 21 ottobre, in alcune località italiane.

+27°C a Firenze

a Firenze +26°C a Alife, Pistoia, Soleto, Pietrasanta

a Alife, Pistoia, Soleto, Pietrasanta +25°C a Palermo, Salice Salentino, Capalbio

a Palermo, Salice Salentino, Capalbio +24°C a Genova, Lecce, San Biagio di Callalta, Acquapendente

a Genova, Lecce, San Biagio di Callalta, Acquapendente +23°C a Messina, San Miniato, Rende, Tortolì, San Bartolomeo al Mare

a Messina, San Miniato, Rende, Tortolì, San Bartolomeo al Mare +22°C a Cisternino, Pontenure, Valentano, Lamon, San Possidonio, Torino

a Cisternino, Pontenure, Valentano, Lamon, San Possidonio, Torino +21°C a Parella, Argenta, Salorno, Rocca Priora, Fisciano, Nereto, Rimini

a Parella, Argenta, Salorno, Rocca Priora, Fisciano, Nereto, Rimini +20°C a Volterra, Castelluccio Inferiore, Ururi, Calderara di Reno

a Volterra, Castelluccio Inferiore, Ururi, Calderara di Reno +19°C a Penne, Barga, Morano Calabro, Barga, Bassano del Grappa

a Penne, Barga, Morano Calabro, Barga, Bassano del Grappa +18°C a Monte Sant’Angelo, Cortona, Casto

a Monte Sant’Angelo, Cortona, Casto +17°C a San Pietro Avellana, Moena, Selva di Progno

a San Pietro Avellana, Moena, Selva di Progno +16°C a Albera Ligure, Albosaggia, Vinchiaturo

a Albera Ligure, Albosaggia, Vinchiaturo +15°C a Frosolone, Morfasso, Poppi

a Frosolone, Morfasso, Poppi +14°C a Abbadia San Salvatore

