Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Roma

MeteoWeb

Oggi l’Italia è stata avvolta da un’atmosfera pienamente autunnale, con un cielo grigio e opprimente che ha lasciato poco spazio alla luce, mentre piogge intense e temporali si sono abbattuti su diverse regioni, dal Lazio alla Lombardia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 23 ottobre, in alcune località italiane.

+27°C a Ustica, Palermo, Zumpano, Boscoreale

a Ustica, Palermo, Zumpano, Boscoreale +26°C a Oristano, Catania, Rende, Foggia

a Oristano, Catania, Rende, Foggia +25°C a Ossi, Santa Croce di Magliano, Centola, Dipignano, Portopalo di Capo Passero

a Ossi, Santa Croce di Magliano, Centola, Dipignano, Portopalo di Capo Passero +24°C a Castrolibero, Montescaglioso, Quartu Sant’Elena, Valenzano, Napoli, Cagliari

a Castrolibero, Montescaglioso, Quartu Sant’Elena, Valenzano, Napoli, Cagliari +23°C a Marineo, Zapponeta, Morano Calabro, Fasano, Busachi

a Marineo, Zapponeta, Morano Calabro, Fasano, Busachi +22°C a Minervino di Lecce, Capoterra, Spinazzola, San Giuliano Terme, Lentate sul Seveso

a Minervino di Lecce, Capoterra, Spinazzola, San Giuliano Terme, Lentate sul Seveso +21°C a Savona, Trieste, Porto Sant’Elpidio, Pomezia, Campoli del Monte Taburno

a Savona, Trieste, Porto Sant’Elpidio, Pomezia, Campoli del Monte Taburno +20°C a La Spezia, Ancona, Pineto, Castel di Sangro, Martina Franca, Roma, Firenze

a La Spezia, Ancona, Pineto, Castel di Sangro, Martina Franca, Roma, Firenze +19°C a Piovà Massaia, Sant’Agostino, Eraclea, Campobasso

a Piovà Massaia, Sant’Agostino, Eraclea, Campobasso +18°C a Milano, Codigoro, Penne, Monte Sant’Angelo, Chioggia

a Milano, Codigoro, Penne, Monte Sant’Angelo, Chioggia +17°C a Peschiera del Garda, Bibbiena, Vitorchiano, Santa Maria del Molise

a Peschiera del Garda, Bibbiena, Vitorchiano, Santa Maria del Molise +16°C a Canossa, Sinalunga, Capracotta

a Canossa, Sinalunga, Capracotta +15°C a Morfasso, Vallarsa, Loro Ciuffenna



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.