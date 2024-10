Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Rimini

MeteoWeb

L’Italia resta sotto l’assedio del maltempo: dopo gli episodi estremi che hanno colpito il Sud, da ieri il cuore delle avversità atmosferiche si è spostato verso il Centro/Nord, con la Toscana particolarmente investita da intensi temporali auto-rigeneranti in alcune zone. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 23 ottobre, in alcune località italiane.

+26°C a Foggia, Dipignano, Rosarno

a Foggia, Dipignano, Rosarno +25°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo, Bitonto, Oristano

a Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo, Bitonto, Oristano +24°C a Messina, Campobasso, Pietrasanta, Squinzano, Quartu Sant’Elena

a Messina, Campobasso, Pietrasanta, Squinzano, Quartu Sant’Elena +23°C a Sclafani Bagni, Castellana Grotte, Frosinone, La Spezia

a Sclafani Bagni, Castellana Grotte, Frosinone, La Spezia +22°C a Seravezza, Chieti, Campoli del Monte Taburno, Lattarico, San Cataldo

a Seravezza, Chieti, Campoli del Monte Taburno, Lattarico, San Cataldo +21°C a Alia, Colletorto, Lucca, Capoterra, Genova

a Alia, Colletorto, Lucca, Capoterra, Genova +20°C a Pescia, Grottammare, Fara San Martino, Campochiaro, Cosenza

a Pescia, Grottammare, Fara San Martino, Campochiaro, Cosenza +19°C a Rimini, Nicolosi, Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite

a Rimini, Nicolosi, Barberino Val d’Elsa, Capraia e Limite +18°C a Marostica, Albera Ligure, Marostica, San Pietro Avellana

a Marostica, Albera Ligure, Marostica, San Pietro Avellana +17°C a Rocca San Casciano, Esine, Figline e Incisa Valdarno

a Rocca San Casciano, Esine, Figline e Incisa Valdarno +16°C a Marano di Valpolicella, Chies d’Alpago, Garessio

a Marano di Valpolicella, Chies d’Alpago, Garessio +15°C a San Francesco al Campo

