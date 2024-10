Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Torino

MeteoWeb

Sull’Italia è già calato il sipario grigio della prima giornata di maltempo, ma nel weekend gli occhi saranno ancora puntati su Nord-Ovest e Toscana, dove piogge torrenziali potranno causare esondazioni, frane e allagamenti. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 25 ottobre, in alcune località italiane.

+26°C a Cassino, Rosarno, Oristano

a Cassino, Rosarno, Oristano +25°C a Castelluccio Inferiore, Locorotondo, Soleto, Villabate

a Castelluccio Inferiore, Locorotondo, Soleto, Villabate +24°C a Roma, Barcellona Pozzo di Gotto, Foggia, Carini

a Roma, Barcellona Pozzo di Gotto, Foggia, Carini +23°C a Caiazzo, Acquaviva delle Fonti, Castrolibero, Quartu Sant’Elena

a Caiazzo, Acquaviva delle Fonti, Castrolibero, Quartu Sant’Elena +22°C a San Demetrio Corone, Manfredonia, Formello, Formia

a San Demetrio Corone, Manfredonia, Formello, Formia +21°C a San Cataldo, Barletta, Ancona, Camaiore, Budoia, Calci

a San Cataldo, Barletta, Ancona, Camaiore, Budoia, Calci +20°C a San Vendemiano, Penne, Fara San Martino, Bojano, Firenze

a San Vendemiano, Penne, Fara San Martino, Bojano, Firenze +19°C a Moneglia, Cavallino-Treporti, Campochiaro, Palo del Colle

a Moneglia, Cavallino-Treporti, Campochiaro, Palo del Colle +18°C a Fabro, Borgo Valsugana, Santa Croce di Magliano, Castiglione del Lago

a Fabro, Borgo Valsugana, Santa Croce di Magliano, Castiglione del Lago +17°C a Reggio Emilia, Subbiano, Fumane, Roccaraso

a Reggio Emilia, Subbiano, Fumane, Roccaraso +16°C a Castiglione d’Orcia, Ala

a Castiglione d’Orcia, Ala +15°C a Torino

