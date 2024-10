Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Livorno

MeteoWeb

In attesa della violenta ondata di maltempo che prenderà il via questa notte, oggi le temperature massime hanno mostrato significative variazioni: il Nord ha vissuto un pomeriggio instabile con piogge, il Centro ha registrato schiarite, mentre il Sud ha continuato a godere di un clima soleggiato. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 7 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Lascari, Ramacca, Catania, Siniscola, Vallermosa

a Lascari, Ramacca, Catania, Siniscola, Vallermosa +27°C a Boscoreale, Messina, Bosa, Roma, Nusco

a Boscoreale, Messina, Bosa, Roma, Nusco +26°C a Pettineo, Salerno, Sassari, Portopalo di Capo Passero

a Pettineo, Salerno, Sassari, Portopalo di Capo Passero +25°C a La Maddalena, Fermo, Lucera, San Cataldo, Vittoria, Acquaviva delle Fonti, Bra

a La Maddalena, Fermo, Lucera, San Cataldo, Vittoria, Acquaviva delle Fonti, Bra +24°C a Napoli, Agrigento, Supersano, Cassano Irpino, Montescaglioso, Padru, Macerata

a Napoli, Agrigento, Supersano, Cassano Irpino, Montescaglioso, Padru, Macerata +23°C a Cattolica, Bari, Spongano, Ragusa, Onanì, Agerola, Amandola

a Cattolica, Bari, Spongano, Ragusa, Onanì, Agerola, Amandola +22°C a Catanzaro, Castellana Grotte, Termoli, Ancona, Grosseto, Isernia, Canino

a Catanzaro, Castellana Grotte, Termoli, Ancona, Grosseto, Isernia, Canino +21°C a Aritzo, Soveria Mannelli, Oliveto Citra, San Giovanni Rotondo, Pineto, Castel Bolognese, Porto Tolle, Jesolo

a Aritzo, Soveria Mannelli, Oliveto Citra, San Giovanni Rotondo, Pineto, Castel Bolognese, Porto Tolle, Jesolo +20°C a Porto Viro, San Pietro in Casale, Livorno, Sefro, Torrita Tiberina, Campobasso, Montesano sulla Marcellana

a Porto Viro, San Pietro in Casale, Livorno, Sefro, Torrita Tiberina, Campobasso, Montesano sulla Marcellana +19°C a Modena, Acquasanta Terme, Santa Maria del Molise, Terrasini, Vivaro Romano

a Modena, Acquasanta Terme, Santa Maria del Molise, Terrasini, Vivaro Romano +18°C a Certaldo, Venezia, Zané, Cantiano, Collepardo

a Certaldo, Venezia, Zané, Cantiano, Collepardo +17°C a Peschiera del Garda, San Pietro Avellana, Cesiomaggiore

a Peschiera del Garda, San Pietro Avellana, Cesiomaggiore +16°C a Siror, Montichiari, Borgo a Mozzano, Arezzo

a Siror, Montichiari, Borgo a Mozzano, Arezzo +15°C a Cerano, Vaiano, Rivodutri

a Cerano, Vaiano, Rivodutri +14°C a Fumane, Borgofranco d’Ivrea

a Fumane, Borgofranco d’Ivrea +13°C a Castiglione dei Pepoli, Vallarsa

a Castiglione dei Pepoli, Vallarsa +12°C a Fiamignano, Firenzuola

