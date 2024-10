Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Genova

MeteoWeb

Il Nord Italia è investito da piogge torrenziali che persistono sin dalla scorsa notte, con fiumi e torrenti che hanno già superato i loro argini. Il maltempo continua a imperversare senza tregua, portando precipitazioni intense e diffuse che stanno causando disagi in ampie aree del territorio. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 8 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Riposto, Partinico, Cariati, Bitonto

a Riposto, Partinico, Cariati, Bitonto +27°C a Santadi, Trabia, San Demetrio Corone, San Bartolomeo in Galdo

a Santadi, Trabia, San Demetrio Corone, San Bartolomeo in Galdo +26°C a Lecce, Messina, Naro, Sant’Anna Arresi, Scicli, Morano Calabro, Valenzano, Fara San Martino

a Lecce, Messina, Naro, Sant’Anna Arresi, Scicli, Morano Calabro, Valenzano, Fara San Martino +25°C a Mondavio, Gambatesa, Ercolano, Pisticci

a Mondavio, Gambatesa, Ercolano, Pisticci +24°C a Aragona, Pedara, Aradeo, Cervaro

a Aragona, Pedara, Aradeo, Cervaro +23°C a Firenze, Spoleto, Campobasso, Canicattì, Simeri Crichi, Martina Franca, Castel Gandolfo

a Firenze, Spoleto, Campobasso, Canicattì, Simeri Crichi, Martina Franca, Castel Gandolfo +22°C a Colli al Metauro, Rieti, Forlì del Sannio, Montemarano, Montescaglioso

a Colli al Metauro, Rieti, Forlì del Sannio, Montemarano, Montescaglioso +21°C a Genova, Arezzo, Floresta, Roccamonfina, Gualdo Tadino, Brisighella, Borgo a Mozzano, Trieste

a Genova, Arezzo, Floresta, Roccamonfina, Gualdo Tadino, Brisighella, Borgo a Mozzano, Trieste +20°C a Ozzano dell’Emilia, Amatrice, Carlino, Vivaro Romano, Lauro, Lattarico

a Ozzano dell’Emilia, Amatrice, Carlino, Vivaro Romano, Lauro, Lattarico +19°C a Dorgali, Arquata del Tronto, Brisighella, Rovigo, Maserà di Padova, Pontremoli, Cormons

a Dorgali, Arquata del Tronto, Brisighella, Rovigo, Maserà di Padova, Pontremoli, Cormons +18°C a Arzignano, Castelfranco Piandiscò, Pacentro, Rocca Priora, Onanì

a Arzignano, Castelfranco Piandiscò, Pacentro, Rocca Priora, Onanì +17°C a Segusino, Camaiore, Sarnano, Bono, Albareto

a Segusino, Camaiore, Sarnano, Bono, Albareto +16°C a Capracotta, Reggello, Comano, Stazzema, Arsiero

a Capracotta, Reggello, Comano, Stazzema, Arsiero +15°C a Telve, Gaggiano, Isola Sant’Antonio

a Telve, Gaggiano, Isola Sant’Antonio +14°C a Villamiroglio, Fanano

a Villamiroglio, Fanano +13°C a Fiamignano, Recoaro Terme, Casaleggio Boiro

a Fiamignano, Recoaro Terme, Casaleggio Boiro +12°C a Castagneto Po, Ussita

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.