Meteo, le temperature massime di oggi: +12°C a Lorsica

L’avvicinamento dell’ex uragano Kirk alimenterà nuovi fenomeni meteo estremi in Italia, dando avvio a una fase di maltempo intensa da questa sera. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 9 ottobre, in alcune località italiane.

+28°C a Torregrotta, Sciacca, Mola di Bari, Termoli, San Vito

a Torregrotta, Sciacca, Mola di Bari, Termoli, San Vito +27°C a Polizzi Generosa, Butera, Portopalo di Capo Passero, Fasano, Golfo Aranci

a Polizzi Generosa, Butera, Portopalo di Capo Passero, Fasano, Golfo Aranci +26°C a San Cataldo, San Pier Niceto, San Pancrazio Salentino, Castiadas, Recanati

a San Cataldo, San Pier Niceto, San Pancrazio Salentino, Castiadas, Recanati +25°C a Canicattì, Dipignano, Barumini, Montescaglioso, Pesaro, Cecina

a Canicattì, Dipignano, Barumini, Montescaglioso, Pesaro, Cecina +24°C a Argenta, Bastia Umbra, Arsoli, Ariccia, Palo del Colle, Simeri Crichi

a Argenta, Bastia Umbra, Arsoli, Ariccia, Palo del Colle, Simeri Crichi +23°C a San Fratello, Vallo della Lucania, Formello, Sarsina, Codigoro, Lanusei

a San Fratello, Vallo della Lucania, Formello, Sarsina, Codigoro, Lanusei +22°C a Pozzonovo, Vaglia, Castel Ritaldi, Terni, Castel di Sangro, Ariano Irpino, Decollatura, Mistretta

a Pozzonovo, Vaglia, Castel Ritaldi, Terni, Castel di Sangro, Ariano Irpino, Decollatura, Mistretta +21°C a Torraca, Campoli del Monte Taburno, Castel San Vincenzo, Palombara Sabina, Bibbiena, Vicchio, Albisola Superiore

a Torraca, Campoli del Monte Taburno, Castel San Vincenzo, Palombara Sabina, Bibbiena, Vicchio, Albisola Superiore +20°C a Sori, Pistoia, Arquata del Tronto, Campoli Appennino, Savignano Irpino, Capizzi, Nuoro

a Sori, Pistoia, Arquata del Tronto, Campoli Appennino, Savignano Irpino, Capizzi, Nuoro +19°C a Linguaglossa, Filettino, Posta, Montefiorino, Serra Riccò, Sandrigo, Varese

a Linguaglossa, Filettino, Posta, Montefiorino, Serra Riccò, Sandrigo, Varese +18°C a Spinadesco, Montemignaio, Rieti, Lauro, Fonni

a Spinadesco, Montemignaio, Rieti, Lauro, Fonni +17°C a Pietrabbondante, Casina, Morfasso, Budoia, Cuasso al Monte

a Pietrabbondante, Casina, Morfasso, Budoia, Cuasso al Monte +16°C a Casale Monferrato, Careggine, Cagli, Rocca di Mezzo, Desulo

a Casale Monferrato, Careggine, Cagli, Rocca di Mezzo, Desulo +15°C a Esterzili, Capracotta, Vernio, Tizzano Val Parma, Cologne

a Esterzili, Capracotta, Vernio, Tizzano Val Parma, Cologne +14°C a Capriana, Canossa, Castiglione Tinella, Fiamignano

a Capriana, Canossa, Castiglione Tinella, Fiamignano +13°C a Vallarsa, Pietra Marazzi, Guarcino

a Vallarsa, Pietra Marazzi, Guarcino +12°C a Lorsica, Montemonaco

