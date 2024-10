Tempesta sulla costa della Croazia, alluvione lampo colpisce Podgora | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito la cittadina costiera di Podgora, in Croazia, generando piogge torrenziali che hanno superato i 143 mm in poco più di un’ora. Le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi, sommergendo strade, cortili, cantine e lungomare. Secondo rapporti non ufficiali, alcune auto sono state trascinate in mare dalla furia dell’acqua. Le autorità locali stanno valutando i danni e mobilitando i soccorsi per affrontare l’emergenza.

