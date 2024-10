Tempesta Kirk in Francia, fiumi esondati: gravi inondazioni nell’Eure-et-Loir | VIDEO

MeteoWeb

Il Dipartimento dell’Eure-et-Loir, nel nord della Francia, è in stato di allerta rossa per piene dopo il maltempo scatenato dalla tempesta Kirk. Il Loir è esondato, provocando notevoli inondazioni. Strade allagate e residenti costretti ad abbandonare le proprie case, alcuni salvati addirittura con una ruspa: nel centro della città di Bonneval, le evacuazioni sono proseguite tutta la notte.

“Abbiamo un livello dell’acqua che è aumentato molto, molto bruscamente da quando abbiamo superato l’alluvione del 1961 e siamo arrivati ​​a 10-12cm dall’alluvione del 1881, che è stata l’alluvione di riferimento a Bonneval“, ha spiegato il sindaco Eric Jubert, sorpreso dall’entità dell’alluvione. Secondo il primo cittadino, è stato necessario evacuare una sessantina di persone, di cui una ventina sono state ospitate nel municipio della cittadina di 5.000 abitanti, dove sono state allestite brandine mentre gli agenti comunali distribuivano cibo.

Nella Seine-et-Marne, in stato di allerta rossa dal pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, il fiume Grand Morin, affluente della Marna, è esondato, sommergendo in alcuni punti campi, attività commerciali e strade e allagando lo stadio, una fabbrica e le case nel comune di Pommeuse. A Crécy-la-Chapelle, a sud di Meau, “la città è sott’acqua”, ha osservato il primo vicesindaco, Fabrice Laborde. “Prendiamo l’alluvione di Coulommiers. Nel centro della città l’acqua arriva fino alle ginocchia” e “i tre accessi alla città sono interrotti”, ha detto il primo cittadino di questa città di 4.800 abitanti attraversata dal Grand Morin. Secondo lui, sono state evacuate almeno cinquanta persone in difficoltà, fragili o sole.

Annunciata una missione ispettiva

La tempesta Kirk ha richiesto 3.700 interventi da parte dei Vigili del Fuoco, ha detto ieri il Primo Ministro Michel Barnier, assicurando che lo Stato sarà presente “nella gestione post-crisi” di questi eventi “molto gravi”. Nella regione parigina, le precipitazioni hanno causato quasi 500 interventi, principalmente in cantine e scantinati allagati, e alcuni in luoghi prestigiosi come l’Assemblea Nazionale o il Musée des Armées a Les Invalides.

