Tempesta Kirk in Francia, forti piogge e raffiche di oltre 100km/h: inondazioni e danni | FOTO e VIDEO

L’ex uragano Kirk sta sferzando parte della Francia con piogge torrenziali e venti forti, dopo aver seminato danni in Spagna e Portogallo. Il Dipartimento di Senna e Marna è stato messo in allerta rossa per “inondazioni” a valle del fiume Grand Morin, mentre 35 Dipartimenti sono in allerta arancione, per “piogge”, “vento” o “inondazioni”. Kirk sta provocando “piogge intense” dalla Vandea alle Ardenne e forti tempeste nel sud-ovest del Paese, interrompendo il traffico ferroviario in Nuova Aquitania. Il Ministro della Transizione ecologica ha annunciato su X un incontro dell’unità di crisi con il suo omologo dei Trasporti, François Durovray: “tutti i servizi statali sono mobilitati”, assicura.

Piogge intense e inondazioni

Le piogge legate alla tempesta Kirk interessano ormai “gran parte del Paese”, secondo Météo France, con precipitazioni “marcate” tra il Centro-Valle-della-Loira, l’Ile-de-France e il sud della Piccardia nel tardo pomeriggio di oggi. Potrebbero raggiungere l’equivalente di un mese di pioggia in un giorno su un percorso che va dalla Vandea alla Champagne-Ardenne passando per la regione parigina. D’altro canto, “stanno finendo sull’ovest della regione Pays-de-Loire”.

Nel Dipartimento di Senna e Marna, “le precipitazioni previste potrebbero provocare una piena, da forte a eccezionale, sul Grand Morin. Da mercoledì sera si potrebbero osservare rapidi innalzamenti e straripamenti localizzati”, precisa il sito governativo specializzato Vigicrues.

Tra le 5:00 e le 17:00, Météo France ha registrato 73mm di pioggia a Nantes, 76mm a Pornic, 79mm a Noirmoutier, 47mm ad Angers, 54mm a Le Mans, 44mm a Chartres e 32mm a Parigi-Montsouris. Tali precipitazioni avvengono in un contesto di terreni già molto umidi e potrebbero quindi provocare allagamenti. Sono previsti fino a 90mm di pioggia durante la giornata in Vandea e Loira Atlantica, così come nelle Ardenne e nella Mosa.

Si stanno già verificando inondazioni nel Dipartimento della Loira Atlantica, dove sono in corso evacuazioni.

A Boigny-sur-Bionne, il comune ha avvisato che “a seguito delle precipitazioni, il rischio di straripamento della Bionne è quasi certo. Il picco della piena dovrebbe verificarsi tra le 2 e le 4 del mattino”. E ha raccomandato ai residenti di prendere precauzioni.

Caduti anche 99mm a Noirmoutier, isola del Dipartimento della Vandea, che si ritrova invasa dall’acqua. Il Presidente della comunità dei comuni, Fabien Gaborit, ha segnalato alla stampa locale la chiusura dell’asilo nido comunale. Anche l’ospedale locale è stato allagato, con 10cm d’acqua, secondo France Bleu Loire Océan.

Venti di oltre 100km/h

La tempesta Kirk sta portando anche venti di tempesta che nella regione della Nuova Aquitania, vicino al confine con la Spagna, stanno raggiungendo i 100-110km/h. Numerosi alberi abbattuti nell’area. Météo France ha registrato nel pomeriggio raffiche di 121km/h a Socoa (Pirenei Atlantici), 100km/h a Oloron-Sainte-Marie (Pirenei Atlantici), 105km/h a Lione (Rodano), 112km/h a Saint-Chamond (Loira).

Nella notte, nella zona della stazione sciistica di Iraty, nei Pirenei Atlantici, sono state registrate raffiche di 211km/h. “Tali raffiche di vento a Iraty non sono consuete”, spiega all’AFP Christophe Dedieu, Presidente dell’associazione Météo Pyrénées.

Impatti sui trasporti

Il maltempo sta avendo effetti sul traffico ferroviario in diverse regioni. “Se dovete prendere un treno, verificate se è aperta prima di recarvi in ​​stazione”, consigliano da TER Grand Est Paris. Infatti, “i forti venti e le forti piogge provenienti dalla depressione di Kirk potrebbero perturbare il traffico di treni e autobus nella regione”. Nella Loira, il traffico ferroviario TER è ripreso tra Lione e Saint-Etienne, fa sapere SNCF, dopo essere stato interrotto a causa di una frana. A titolo precauzionale, la SNCF ha anche programmato un’interruzione totale del traffico su diverse tratte della Nuova Aquitania.

