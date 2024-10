La tempesta Oscar insiste su Cuba: piogge torrenziali e inondazioni | FOTO

MeteoWeb

La tempesta tropicale Oscar ha scaricato forti piogge sulla parte orientale di Cuba oggi dopo aver toccato terra come uragano di categoria 1 sull’isola già assediata da un enorme blackout. I suoi venti massimi sostenuti hanno soffiato a 65km/h mentre Oscar si spostava verso nord-nordovest a 11km/h. Sono stati previsti fino a 360mm di pioggia sulla parte orientale di Cuba, con quantità isolate fino a 500mm.

“La preoccupazione principale è solo la pioggia molto forte che si sta verificando in alcune parti di Cuba orientale in questo momento, che probabilmente sta producendo inondazioni significative e persino potenzialmente alcune frane in quella zona”, ha affermato Philippe Papin, uno specialista di uragani presso il National Hurricane Center (NHC).

Inondazioni

Oscar ha toccato terra nella provincia orientale cubana di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, la sera di domenica 20 ottobre con venti di 120km/h. Il giorno prima, la tempesta aveva toccato terra anche a Great Inagua, alle Bahamas, dove i residenti erano stati evacuati dopo che le loro case erano state danneggiate.

Pioggia e inondazioni nelle zone basse sono state segnalate nelle province orientali di Cuba. Le piogge, a volte accompagnate da temporali, hanno determinato accumuli superiori a 300 millimetri localmente, come a Punta Maisì, che ha ricevuto 362,2 millimetri d’acqua in 24 ore. Tra le 3 e le 6 del mattino locale, gli accumuli più elevati sono stati registrati nella stazione meteorologica della Valle di Caujerì (278,0 millimetri) e nella diga di Moa (131,0 millimetri).

I media cubani hanno riferito che onde alte 2 metri stavano colpendo la costa e che tetti e muri a Baracoa erano stati danneggiati. Finora non sono stati segnalati danni a persone, anche se si presume che le infrastrutture di base della regione, il patrimonio abitativo e il settore agricolo saranno colpiti.

Blackout a Cuba

Oscar arriva poco più di due giorni dopo che Cuba ha subito un blackout totale dal quale ha appena iniziato a riprendersi. A causa del blackout e dell’uragano Oscar, il governo cubano ha sospeso le attività amministrative ed educative non essenziali in tutto il Paese fino a mercoledì 23 ottobre.

L’uragano più piccolo mai registrato

Oscar è l’uragano più piccolo mai registrato, con un campo di vento di appena 10km di diametro, secondo lo specialista di uragani ed esperto di storm surge Michael Lowry. L’esperto ha osservato che nessun modello di previsione indicava che Oscar avrebbe potuto rafforzarsi in un uragano sabato 19 ottobre prima di toccare terra alle Bahamas. “Non capita spesso di vedere un fallimento colossale nelle previsioni degli uragani”, ha scritto in un’analisi pubblicata oggi.

Le previsioni meteo per Oscar

Si prevede che la tempesta emergerà dalla costa settentrionale di Cuba questa sera (ora locale) e si sposterà vicino alle Bahamas sudorientali e centrali domani, hanno detto i meteorologi statunitensi. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per la costa settentrionale delle province cubane di Las Tunas, Holguin e Guantanamo fino a Punta Maisi; per la costa meridionale della provincia di Guantanamo; e per le Bahamas sudorientali. Un’allerta è in vigore anche per le Bahamas centrali.

L’Istituto meteorologico nazionale (Insmet) prevede che nelle prossime ore le piogge continueranno ad essere forti e intense in alcune località e nelle zone montuose di Cuba, con accumuli fino a 200 millimetri. Forti mareggiate persisteranno anche sulla costa settentrionale delle province più orientali e inondazioni costiere da moderate a forti persisteranno nelle aree a bassa quota lungo la costa, compresa la diga di Baracoa.

La 15ª tempesta tropicale della stagione

Oscar è diventato un uragano di categoria 1 il 19 ottobre dopo un’accelerazione dell’intensificazione. È la 15ª tempesta tropicale dell’attuale stagione degli uragani nell’Atlantico. I servizi meteorologici statunitensi e cubani avevano avvertito mesi fa che questa stagione atlantica degli uragani, che va dall’1 giugno al 30 novembre, sarebbe stata particolarmente attiva.

