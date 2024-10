Tempesta Trami nelle Filippine: almeno 115 tra morti e dispersi in inondazioni e frane

MeteoWeb

Il numero di morti e dispersi a seguito delle inondazioni e frane massicce causate dalla tempesta tropicale Trami nelle Filippine ha superato quota 100 e il Presidente ha affermato che molte aree rimangono isolate con persone che necessitano di soccorso. Trami si è allontanata dalle Filippine nordoccidentali nella giornata di ieri, lasciando almeno 81 persone morte e altre 34 disperse in una delle tempeste più mortali e distruttive dell’arcipelago del Sud-Est asiatico finora quest’anno, ha affermato l’agenzia di risposta ai disastri del governo. Si prevede che il bilancio delle vittime aumenterà man mano che arrivano segnalazioni da aree precedentemente isolate.

In una palestra di basket nel centro della città Talisay, nella provincia di Batangas, più di una dozzina di bare bianche sono state disposte una accanto all’altra, contenenti i resti di coloro che sono stati trovati nei cumuli di fango, massi e alberi che sono caduti a cascata nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre lungo il ripido pendio di una cresta boscosa nel villaggio di Sampaloc a Talisay.

Il Presidente Ferdinand Marcos, che ha ispezionato un’altra regione duramente colpita a sud-est di Manila oggi, ha affermato che il volume di pioggia insolitamente grande scaricato dalla tempesta, comprese alcune aree che hanno visto uno o due mesi di pioggia in sole 24 ore, ha sopraffatto i controlli delle inondazioni nelle province colpite da Trami. “L’acqua era semplicemente troppa”, ha detto Marcos ai giornalisti. “Non abbiamo ancora finito con il nostro lavoro di salvataggio“, ha affermato. “Il nostro problema qui è che ci sono ancora molte aree che sono rimaste allagate e non erano accessibili nemmeno ai grandi camion”.

Oltre 4,2 milioni di persone si trovavano sulla traiettoria della tempesta Trami, tra cui quasi mezzo milione che per lo più sono fuggite in oltre 6.400 rifugi di emergenza in diverse province, ha affermato l’agenzia governativa. Il governo filippino ha chiuso scuole e uffici governativi per il terzo giorno ieri per garantire la sicurezza di milioni di persone sulla principale isola settentrionale di Luzon. Sono stati sospesi anche i servizi di traghetto tra le isole, bloccando migliaia di persone.

Preoccupazioni per un possibile ritorno della tempesta

Il meteo è migliorato in molte aree oggi, consentendo i lavori di pulizia nella maggior parte delle aree. Tuttavia, Marcos ha sollevato preoccupazioni circa i resoconti dei meteorologi governativi secondo cui la tempesta, l’undicesima a colpire le Filippine quest’anno, potrebbe fare un’inversione a U la prossima settimana, poiché viene respinta dai venti di alta pressione nel Mar Cinese Meridionale. Si prevede che la tempesta colpisca il Vietnam nel weekend se non devia dalla rotta.

Ogni anno, circa 20 tempeste e tifoni colpiscono le Filippine, un arcipelago del Sud-Est asiatico che si trova tra l’Oceano Pacifico e il Mar Cinese Meridionale. Nel 2013, il tifone Haiyan, uno dei cicloni tropicali più forti mai registrati, ha causato la morte o la scomparsa di oltre 7.300 persone e ha raso al suolo interi villaggi.

