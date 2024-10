Tempesta Trami sull’isola cinese di Hainan: gravi inondazioni a Sanya | VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver provocato vittime ed evacuazioni in Vietnam, e prima ancora nelle Filippine, anche Hainan, isola meridionale cinese, è stata colpita dalle forti piogge provocate dalla banda di pioggia esterna della tempesta Trami. Sono state registrate precipitazioni pari a 540,5mm in 24 ore! Sanya e Wanning sono state le località più colpite dalle inondazioni. A Sanya, le strade erano sommerse d’acqua, rendendo molto pericolosa la circolazione per persone e auto.

L’Osservatorio meteorologico di Sanya aveva emesso un’allerta rossa per temporali nelle prime ore di oggi, il livello di allerta più alto nel sistema di allerta meteorologica a quattro livelli del Paese. Si prevede che le forti piogge continueranno nelle prossime 12 ore, influenzate dalla circolazione esterna della tempesta Trami, secondo l’osservatorio meteorologico.

Il Dipartimento dell’istruzione locale ha annunciato che tutti gli asili e le scuole primarie e secondarie sospenderanno le lezioni. La ripresa sarà annunciata in un secondo momento.

Il sistema di trasporto su rotaia leggera ha sospeso le operazioni a causa di problemi di sicurezza correlati alle inondazioni. Anche varie strutture pubbliche e luoghi di intrattenimento in città sono stati temporaneamente chiusi.

