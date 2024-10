Terremoto in Calabria, scossa magnitudo 3.7 tra Cosenza e Lamezia Terme | LIVE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito il cuore della Calabria alle 20:51 di questa sera, con epicentro tra Rogliano e Aprigliano, in provincia di Cosenza. La scossa si è verificata a 21km di profondità ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione in gran parte della Regione: da Cosenza a Catanzaro fino a Vibo Valentia. Forte risentimento sismico a Cosenza, Rende, Lamezia Terme, Amantea, Roggiano Gravina, Torano Castello, Montalto Uffugo. La scossa è stata lievemente avvertita anche a Catanzaro. Al momento non sono segnalati danni.

