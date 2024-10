Terremoto in Nuova Zelanda: scossa a sud di Wellington | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito la Nuova Zelanda alle 5.08 di mattina ora locale (le 18:08 italiane). L’epicentro è stato individuato in mare, 25km ad ovest della capitale Wellington, mentre l’ipocentro è stato individuato a 48km di profondità. La scossa è stata avvertita in un’ampia zona, fino a Christchurch a sud e fino a Auckland a nord, secondo quanto riporta il New Zealand Herald.

