Tesla, 462.890 auto consegnate nel III trimestre

Tesla ha consegnato nel terzo trimestre 462.890 auto, in aumento del 6,4% rispetto al trimestre precedente ma sotto le stime di Wall Street, che in media si aspettava 469.828 auto consegnate secondo gli analisti intervistati da Lseg. Le azioni della casa automobilistica sono scese del 3,3% nelle contrattazioni pre-mercato a Wall Street. La crescente concorrenza negli Stati Uniti, la mancanza di sussidi europei e il rallentamento della spesa dei consumatori in Cina hanno pesato sulle consegne trimestrali della casa automobilistica di Elon Musk. A luglio, Bmw ha guidato per la prima volta il mercato europeo dei veicoli elettrici a batteria (Bev) battendo Tesla, che ha perso quote di mercato a favore delle aziende nazionali, secondo un rapporto di Jato Dynamics. I tagli di prezzo e gli incentivi hanno anche compresso i margini di profitto dell’azienda.

