Tesla, è il Robotaxi Day: la presentazione del veicolo senza volante e pedali tra crescita e scetticismo

MeteoWeb

L’attesissimo “Robotaxi Day” di Tesla si terrà questa sera in uno studio di Hollywood, dove l’azienda presenterà il suo tanto pubblicizzato veicolo autonomo. Nonostante l’entusiasmo, alcuni analisti e investitori restano scettici. Tesla ha iniziato a vendere il suo software “Full Self-Driving” nove anni fa, ma fino ad oggi non ha ancora dimostrato di poter guidare autonomamente. Ora, l’azienda è pronta a mostrare il “Cybercab”, che potrebbe essere privo di volante e pedali.

Elon Musk, CEO di Tesla, cerca di convincere gli investitori che la sua azienda è più focalizzata su intelligenza artificiale e robotica che sulle automobili. Mentre il parco auto elettrico di Tesla invecchia, Musk tenta di affermare la sua visione di un futuro autonomo. Tuttavia, alcuni esperti del settore sollevano dubbi sul fatto che il sistema di Tesla possa garantire una guida sicura senza supervisione umana.

Un’opportunità di crescita o solo un’illusione?

Dan Ives di Wedbush è più ottimista: considera l’evento “We, Robot” una nuova opportunità di crescita per Tesla. Secondo Ives, Tesla potrebbe fornire dettagli importanti sul robotaxi e annunci relativi all’intelligenza artificiale, con un piano di implementazione progressiva del servizio entro il prossimo anno.

La sicurezza sotto la lente delle autorità

L’evento arriva in un momento critico per Tesla, poiché l’ente nazionale per la sicurezza stradale negli Stati Uniti sta indagando sul software Full Self-Driving e sull’Autopilot, dopo diverse segnalazioni di incidenti e violazioni delle leggi sul traffico. Inoltre, lo scorso aprile, un incidente mortale a Snohomish County ha riacceso le polemiche sul sistema di guida autonoma.

Il “Robotaxi Day” potrebbe segnare un punto di svolta per Tesla o sollevare ulteriori interrogativi sulla fattibilità dei veicoli autonomi. Gli investitori e il pubblico resteranno in attesa di vedere se Elon Musk riuscirà a realizzare la sua visione di un futuro dominato dai robotaxi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.