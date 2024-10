Vola in… Tesla: boom nel terzo trimestre! E sono in arrivo nuovi modelli (più economici) 

MeteoWeb

La casa automobilistica statunitense Tesla, specializzata in sistemi di trasporto elettrici, ha sorpreso annunciando un aumento degli utili del terzo trimestre, evidenziando un costo per veicolo ai minimi storici. “Nonostante le sfide macroeconomiche in corso e altri ostacoli agli investimenti nei veicoli elettrici, rimaniamo concentrati sull’espansione del nostro portafoglio di veicoli e attrezzature elettriche”, ha dichiarato Tesla in un comunicato. L’utile netto si è attestato a 2,18 miliardi di dollari (+17% rispetto all’anno precedente) e, su base per azione e su base simile – un parametro di riferimento per i mercati – si è attestato a 72 centesimi (+9%), ha dichiarato l’azienda di proprietà del miliardario Elon Musk, che possiede anche il social network X e la società spaziale SpaceX. Il gruppo ha riportato un costo per veicolo di circa 35.100 dollari.

“Per mantenere l’accelerazione della transizione globale verso le energie rinnovabili, dobbiamo rendere i veicoli elettrici più accessibili a tutti”, ha dichiarato l’azienda. Ha confermato di essere in procinto di sviluppare nuovi modelli, compresi quelli più economici, la cui produzione dovrebbe iniziare nella prima metà del 2025. E il suo veicolo commerciale elettrico, Semi, rimane “sulla buona strada” per il lancio della produzione entro la fine del 2025. “Abbiamo una domanda pazzesca”, ha dichiarato Elon Musk entusiasta durante la conferenza audio, sottolineando che un’azienda di trasporti che non lo adottasse ‘perderebbe’ perché è molto più economico di un motore a combustione.

L’auto a basso costo – il cui prezzo si aggira tra i 25.000 e i 30.000 dollari – è molto attesa dai mercati. Il margine operativo ha raggiunto il 10,8%, oltre la soglia del 10% che alcuni analisti speravano. Dopo la conferenza telefonica, il prezzo dell’azione di Tesla è balzato di quasi il 12% nelle contrattazioni elettroniche dopo la chiusura della Borsa di New York. Il prezzo dell’azione, altamente volatile, aveva chiuso in ribasso dell’1,98% mercoledì.

D’altra parte, le vendite sono state inferiori alle previsioni degli analisti (25,47 miliardi), attestandosi a 25,18 miliardi di dollari, ma sono comunque aumentate dell’8%. Il gruppo ha spiegato questo risultato con un prezzo medio di vendita per veicolo più basso (esclusi gli effetti del tasso di cambio), grazie alle promozioni e alle “interessanti” opzioni di finanziamento.

Il bilancio

“Abbiamo ottenuto buoni risultati nel terzo trimestre, con una crescita delle consegne di veicoli sia rispetto al trimestre che all’anno precedente, che ha portato a volumi record”, ha dichiarato il Gruppo. Che ritiene di trovarsi attualmente tra due ondate di crescita: la prima è stata la diffusione delle auto Model 3 e Model Y in tutto il mondo, mentre la seconda “sarà guidata dai progressi nell’autonomia e dall’introduzione di nuovi prodotti”. Il 10 ottobre, Elon Musk ha presentato il tanto atteso robotaxi, un taxi elettrico senza conducente chiamato Cybercab, che ha lasciato gli esperti e i mercati a desiderare di più a causa della mancanza di dettagli sulle sue specifiche tecniche. La produzione dovrebbe iniziare “prima del 2027”, ha detto il miliardario, affermando di essere stato spesso ottimista sui tempi.

Durante la conferenza audio, il miliardario ha detto che si aspetta di ottenere l’autorizzazione per i veicoli autonomi a guidare senza supervisione in California e in Texas nel 2025. “L’anno prossimo avremo auto Tesla senza conducente che circoleranno a pagamento”, ha detto. Ha anche stimato che, grazie alla commercializzazione di un’auto più accessibile, le vendite di veicoli dovrebbero crescere “del 20-30%” nel 2025 “a meno di fattori esterni negativi”. A suo avviso, un calo dei tassi di interesse sarebbe un fattore particolarmente “favorevole”, in quanto “ha un effetto massiccio sulla domanda di automobili”, in quanto i clienti prestano maggiore attenzione ai loro pagamenti mensili.

All’inizio di ottobre, Tesla ha annunciato consegne in tutto il mondo – il gruppo non rivela le sue vendite per zona geografica – in linea con le aspettative nel terzo trimestre, con 462.890 veicoli consegnati ai proprietari. Nello stesso periodo, ha prodotto 469.796 veicoli. “Nonostante le attuali condizioni macroeconomiche, prevediamo una leggera crescita delle consegne nel 2024”, ha dichiarato Tesla mercoledì. Il produttore, che punta a vendere 1,8 milioni di veicoli nel corso dell’anno, ha accolto martedì la produzione del suo sette milionesimo veicolo dalla sua fondazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.