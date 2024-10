Tifone Krathon, massima allerta a Taiwan: già 10mila evacuati e decine di feriti

MeteoWeb

Massima allerta a Taiwan, dove le scuole, gli uffici e la borsa di Taiwan sono rimasti chiusi in vista dell’arrivo del tifone Krathon, che dovrebbe toccare terra nella mattina di domani, giovedì 3 ottobre. La tempesta, con venti sostenuti di 173km/h e raffiche fino a 209 km/h, si trovava a 140 km a sud-ovest della città meridionale di Kaohsiung alle 10.00 ora locale (0200 GMT), secondo l’Amministrazione meteorologica centrale (CWA). Durante la notte, il tifone è stato declassato dalla terza e più alta categoria alla seconda ma sta già portando piogge torrenziali nel sud e nell’est dell’isola.

Dopo aver considerato in precedenza la data di oggi, i meteorologi ora prevedono che il tifone possa toccare terra domani mattina vicino a Kaohsiung o Tainan (sud-ovest). Quasi 10.000 persone sono state evacuate dalle aree considerate a rischio come misura precauzionale.

In tutta Taiwan, si registrano già 46 feriti a causa del tifone, ma le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli. Una persona è stata data per dispersa al largo della contea di Yunlin, hanno dichiarato le autorità. In tutta l’isola, sono stati segnalati 247 crolli di alberi e infrastrutture.

Il Presidente Lai Ching-te ha avvertito ieri che il tifone potrebbe causare “danni catastrofici” e ha esortato la popolazione taiwanese a essere “particolarmente vigile”.

Oggi sono stati cancellati tutti i voli nazionali e i servizi di traghetto e sono stati sospesi 250 voli internazionali. Secondo il Ministero della Difesa, quasi 40.000 soldati sono pronti a partecipare a qualsiasi operazione di soccorso. A Kaohsiung, le autorità hanno iniziato a distribuire sacchi di sabbia e attrezzature per aiutare l’evacuazione dell’acqua. A luglio, il tifone Gaemi, il più forte che abbia colpito l’isola negli ultimi otto anni, ha provocato vaste inondazioni nella città e ha ucciso almeno 10 persone a Taiwan – oltre a una cinquantina in Cina sotto le piogge torrenziali che hanno seguito il suo passaggio – e almeno 40 nelle Filippine.

Il tifone Krathon nelle Filippine

Nelle Filippine, il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri ha dichiarato che 8 persone sono rimaste ferite e un’altra è dispersa a causa del tifone Krathon nel nord del Paese. Più di 5.400 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, la maggior parte delle quali nelle regioni settentrionali di Ilocos e della Valle del Cagayan, secondo la stessa fonte.

