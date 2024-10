Il Tifone Krathon flagella Taiwan: il bilancio delle vittime si aggrava, centinaia di feriti e blackout | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime del tifone Krathon, che giovedì ha colpito il Sud dell’isola di Taiwan, è salito a 4 , con la conferma di altre 2 morti. Le 2 persone scomparse sono state ritrovate senza vita a New Taipei, nel Nord dell’isola, secondo quanto riferito dall’Agenzia nazionale antincendi. Il tifone ha inoltre causato 700 feriti. Attualmente, 20mila abitazioni sono ancora senza elettricità, in particolare nella città costiera di Kaohsiung, nel Sud/Ovest, dove il tifone ha colpito con maggiore intensità. A New Taipei, le piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni, intrappolando temporaneamente decine di studenti nelle scuole. Nelle città di Kaohsiung e Pingtung, circa 1.500 soldati sono stati dispiegati per supportare le operazioni di soccorso. Taiwan affronta regolarmente forti tempeste tropicali, che si verificano frequentemente da luglio a ottobre.

