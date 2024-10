Traforo del Gran Sasso, oggi pomeriggio riaprono le due corsie

MeteoWeb

Oggi pomeriggio riapre alla normale circolazione il traforo del Gran Sasso, sull’autostrada A24. La società concessionaria Strada dei Parchi ha comunicato che il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, ha convocato la società responsabile per la riconsegna della galleria destra, in direzione Teramo. Dopo un sopralluogo tecnico, la circolazione sarà ripristinata su entrambe le gallerie e carreggiate. Dal 14 ottobre nel traforo era stata attivata una circolazione a senso unico per consentire lavori di carotaggio, affidati alla società Italfer del gruppo Rfi. Tuttavia, i lavori non sono mai iniziati a causa di problemi tecnici, come la rottura di un collettore e l’intorbidimento dell’acqua. Le cause di questi incidenti sono in corso di accertamento.

