Tragico incidente in Francia: Tesla in fiamme, 4 morti

Quattro persone sono morte sabato sera in un tragico incidente stradale che ha coinvolto un’auto elettrica Tesla, sulla strada dipartimentale delle Deux-Sèvres, in Francia. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:45, nei pressi di Melle, a circa venti km a Est di Niort.

Secondo le prime informazioni fornite dalla gendarmeria, il veicolo, per ragioni ancora non chiare, ha perso il controllo e si è schiantato a forte velocità contro diversi segnali stradali. A seguito dell’impatto, l’auto ha preso fuoco, rendendo inutili i tentativi di soccorso. Le 4 persone a bordo sono state trovate già decedute all’arrivo dei vigili del fuoco.

Il conducente del veicolo era originario di Niort, mentre i 3 passeggeri lavoravano in un ristorante di Melle. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e la dinamica che ha portato alla tragica perdita di vite.

