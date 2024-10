Energia, un futuro sostenibile con nucleare e rinnovabili 

MeteoWeb

“Attuare il processo di decarbonizzazione nel rispetto della tabella di marcia dettata da Bruxelles e realizzare la transizione energetica sono obiettivi raggiungibili soltanto con il concorso di tutte le fonti di energia alternative al combustibile fossile. Ciò significa dire sì a un mix che non escluda aprioristicamente nessuna possibilità: da quelle già in uso, come l’idroelettrico e le rinnovabili, a quelle non ancora disponibili e su cui occorre investire soprattutto in termini di ricerca, come il nucleare. Indispensabile poi l’apporto del biofuel e dell’idrogeno”. È quanto dichiara Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Sul fronte delle rinnovabili è importante, però, prestare molta attenzione al consumo di suolo, una questione che, in una logica di dialogo e confronto con i territori, sta molto a cuore a Fratelli d’Italia. L’installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici non può assumere un carattere di totale stravolgimento dei territori, ma deve avvenire nel rispetto delle specificità delle singole aree del Paese”.

Il nucleare

Per quanto riguarda il nucleare, in linea con quanto sostenuto dal ministro Pichetto oggi a Venezia, Zucconi ritiene che siano da bandire “le mega centrali di vecchio stampo a favore, piuttosto, di soluzioni innovative come ad esempio i micro reattori modulari, espressione della tecnologia di ultima generazione. L’Italia non può rimanere fuori dai processi di ricerca a riguardo. Se vogliamo che il metano risulti una – attualmente indispensabile – energia di transizione, queste sono le strade da percorrere”, conclude l’esponente di FdI.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.