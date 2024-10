Ue, Confagricoltura: “Agricoltori preoccupati, serve modifica accordo Mercosur”

MeteoWeb

Confagricoltura solleva preoccupazioni in merito all’accordo con il Mercosur, denunciando “uno squilibrio competitivo, dato che i Paesi del Mercosur non rispettano gli stessi standard ambientali e di benessere animale richiesti agli agricoltori europei, creando un vantaggio ingiusto per i loro concorrenti“. Nonostante l’impegno dell’Unione Europea a raggiungere obiettivi ambientali ambiziosi, l’accordo Mercosur, anche con il protocollo aggiuntivo, “non includerà salvaguardie forti, vincolanti e applicabili per garantire la protezione dell’ambiente e il rispetto dei diritti umani e del lavoro“.

Confagricoltura sottolinea che “questa mancanza di coerenza” mette a rischio l’obiettivo generale dell’Unione di promuovere una transizione verso sistemi alimentari più sostenibili. “L’importanza strategica dell’agricoltura e del cibo dovrebbe essere sempre riconosciuta nei negoziati commerciali“, afferma l’associazione, aggiungendo che “la sostenibilità economica, sociale e ambientale di questi settori è fragile e facilmente perturbabile“.

Confagricoltura sottolinea che “l’obbligo di rispettare i più alti standard ambientali e sociali, comprese le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e le più recenti indicazioni del WTO, dovrebbe essere un elemento essenziale e vincolante di qualsiasi accordo commerciale“. Tuttavia, “queste condizioni – conclude Confagricoltura – non sono state rispettate nei negoziati del Mercosur“.

