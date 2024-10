Ue verso la COP16: adottato il mandato negoziale

MeteoWeb

Riuniti in Lussemburgo al Consiglio Ue, i Ministri europei dell’ambiente hanno adottato il mandato negoziale dell’Ue in vista in vista della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (la COP16) e delle riunioni sul protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e sul protocollo di Nagoya sulla condivisione dei benefici, che si terranno a Cali, in Colombia, dal 21 ottobre all’1 novembre. Gli obiettivi sono attuare il quadro globale per proteggere un terzo delle terre, delle acque e dei mari del pianeta entro il 2030 e dar vita a una nuova strategia per la mobilitazione delle risorse per la biodiversità.

Dalle conclusioni adottate dai governi – che rappresenteranno il mandato negoziale – arriva la raccomandazione dell’Ue ad attuare l’accordo sulla biodiversità per il 2030 adottato due anni fa alla COP15 di Kunming-Montreal, con l’impegno ad adottare un “processo solido, efficiente, trasparente e chiaro per la revisione globale dei progressi collettivi nella sua attuazione, al fine di misurare la misura in cui gli obiettivi e i traguardi sono stati raggiunti”, spiega in una nota il Consiglio.

Dal mandato, inoltre, la richiesta di dar vita a un meccanismo multilaterale per la condivisione dei benefici derivanti dall’uso delle informazioni sulla sequenza digitale delle risorse genetiche e di adottare una strategia rivista per la mobilitazione delle risorse in questa direzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.