Ultima occasione per ammirare la Cometa Tsuchinshan-ATLAS ad occhio nudo

Ieri, 12 ottobre 2024, è stata una data straordinaria per gli appassionati di astronomia. La cometa Tsuchinshan-ATLAS, conosciuta anche come C/2023 A3, ha raggiunto il punto più vicino alla Terra, a circa 70 milioni di km di distanza, offrendo uno spettacolo raro e imperdibile per gli osservatori dell’emisfero settentrionale. Questa cometa, che impiega circa 80mila anni per completare la sua orbita intorno al Sole, è stata scoperta nel gennaio 2023 dall’Osservatorio Astronomico di Purple Mountain in Cina.

Caratteristiche della Cometa Tsuchinshan-ATLAS

Tsuchinshan-ATLAS proviene dalla Nube di Oort, una vasta regione ai confini del Sistema Solare, abitata da milioni di comete. Con un’enorme chioma di circa 209.000 km di diametro e una coda che si estende per circa 29 milioni di km, questa cometa è uno degli oggetti più spettacolari degli ultimi decenni. Per chiunque voglia osservarla, anche senza l’ausilio di binocoli, è ben visibile ad occhio nudo, sebbene l’uso di strumenti ottici possa migliorare l’esperienza visiva.

Dove e quando osservare la Cometa Tsuchinshan-ATLAS

Per chi desidera ammirare questo raro fenomeno celeste, la cometa si trova attualmente bassa sull’orizzonte occidentale, subito dopo il tramonto. Per localizzarla, bisogna puntare lo sguardo a Ovest circa 30 minuti dopo il tramonto e cercare tra le stelle Antares, nella costellazione dello Scorpione, e Arturo, la stella più luminosa della costellazione di Boote.

Qicheng Zhang, astronomo dell’Osservatorio Lowell in Arizona, ha spiegato a Forbes che la cometa sarà particolarmente visibile tra oggi e domani, 13 e 14 ottobre, quando sarà possibile osservare una coda luminosa rivolta verso il basso, oltre alla classica coda verso l’alto. Tuttavia, il tempo per godersi lo spettacolo è limitato, poiché la luminosità della cometa sta gradualmente diminuendo.

Perché è un evento da non perdere

Nonostante la sua vicinanza alla Terra, la cometa Tsuchinshan-ATLAS ha raggiunto il suo picco di luminosità il 9 ottobre, quando ha raggiunto una magnitudine di -4, comparabile alla luminosità di Venere. Tuttavia, in quel momento era ancora nascosta nel bagliore del Sole e non visibile a occhio nudo. Ora, la cometa è in fase di declino, ma la sua visibilità sta migliorando grazie al cielo sempre più scuro delle serate post-tramonto.

Gli esperti raccomandano di non perdere l’occasione di osservare questo fenomeno celeste unico, poiché la cometa sarà visibile in modo prominente solo fino al 19 o 20 ottobre, prima di svanire definitivamente dalla vista. La prossima volta che Tsuchinshan-ATLAS si avvicinerà alla Terra sarà tra circa 80mila anni, rendendo questo evento irripetibile per chiunque possa vederla in questi giorni.

Per gli amanti del cielo notturno, queste serate offrono una rara opportunità di osservare uno dei corpi celesti più affascinanti e luminosi dell’ultimo decennio. La cometa Tsuchinshan-ATLAS, con la sua coda spettacolare e il suo percorso millenario, rappresenta un promemoria della vastità e della bellezza del nostro Sistema Solare.

