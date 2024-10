Un asteroide chiamato Campidoglio: un modello 3D in dono alla città

MeteoWeb

È stato ufficialmente donato alla città di Roma il modello 3D dell’asteroide denominato ‘Campidoglio‘. La cerimonia di consegna si è svolta all’inizio della seduta odierna dell’Assemblea Capitolina. Sono stati presenti gli studiosi Mario Di Sora e Franco Mallia, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, che hanno scoperto l’asteroide (215970) il 28 agosto 2005, scegliendo di dedicarlo al Colle capitolino della Città Eterna.

“Siamo grati all’Osservatorio di Campo Catino e ai suoi rappresentanti, Mario Di Sora e Franco Mallia, per questo dono“, ha dichiarato la presidente dell’Assemblea, Svetlana Celli. “Il modello dell’asteroide ‘Campidoglio’ è un simbolo di quanto la nostra città sia un esempio nel promuovere la cultura e il rispetto per l’ambiente e sia stata pioniera nelle politiche per la riduzione dell’inquinamento luminoso“.

L’asteroide (215970) Campidoglio è stato scoperto presso l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino, utilizzando un telescopio controllato da remoto a San Pedro de Atacama, in Cile. Situato nella fascia principale tra Marte e Giove, ha un diametro di circa 2,121 km e orbita attorno al Sole in poco più di quattro anni e mezzo terrestri. L’intitolazione dell’asteroide è stata decisa come riconoscimento all’impegno di Roma nella riduzione dell’inquinamento luminoso, rendendola la prima città al mondo ad aver adottato politiche specifiche per la tutela del cielo notturno.

