L’uragano Kirk raggiunge la categoria 4 nell’Atlantico: in rotta verso l’Europa

L’uragano Kirk è diventato una tempesta di categoria 4 nell’Oceano Atlantico e potrebbe rafforzarsi ulteriormente. Kirk ha iniziato il suo viaggio nell’Atlantico centrale il 29 settembre e si è rapidamente rafforzato in un uragano di categoria 3 pochi giorni dopo. L’uragano maggiore si trovava circa 1600km a est-nordest delle Isole Sottovento con venti massimi sostenuti di 233km/h nella tarda serata di ieri, giovedì 3 ottobre.

Parti dell’Europa nordoccidentale sono in allerta per l’uragano Kirk, l’undicesima tempesta a cui è stato assegnato un nome nella stagione degli uragani 2024. Kirk colpirà località come il Regno Unito e la Francia con forti piogge, mare mosso e raffiche di vento distruttive. I modelli di previsione mostrano impatti a partire dalla prossima settimana, quando il sistema perderà la sua fonte di calore dal caldo Oceano Atlantico e diventerà un ciclone post-tropicale. Un ciclone post-tropicale è un ciclone che ha perso le sue caratteristiche tropicali ma mantiene ancora un’organizzazione significativa per produrre forti piogge e forti venti.

Gli impatti diretti saranno limitati all’Europa una volta che l’uragano diventerà un ciclone post-tropicale. I modelli di previsione mostrano che saranno possibili oltre 120mm di pioggia dai resti di Kirk, così come raffiche di vento che potrebbero avvicinarsi all’intensità di uragano, una volta che il nucleo del sistema si avvicinerà all’Europa la prossima settimana.

I resti di Kirk potrebbero mettere in discussione i record degli ex uragani

Secondo i modelli di previsione, i resti di Kirk potrebbero mettere in discussione alcuni record prodotti durante i sistemi di tempeste che si sono originati come uragani.

L’uragano Ophelia nel 2017 è stato classificato come una delle peggiori tempeste ad aver colpito il Regno Unito negli ultimi decenni, con diverse vittime e danni per un totale di centinaia di milioni di dollari. Met Éireann, il servizio meteorologico nazionale dell’Irlanda, ha riferito che il sistema di tempeste ha prodotto venti superiori a 110km/h, insieme a forti piogge. Molti alberi sono stati danneggiati e persino una tettoia di uno stadio di calcio di Cork City è crollata durante la tempesta di vento.

Nonostante i danni, il nome “Ophelia” non è stato ritirato dagli elenchi di denominazione dall’Organizzazione meteorologica mondiale. I nomi degli uragani vengono ritirati quando l’uso dell’identificazione sarebbe considerato insensibile a causa di danni alla proprietà e una significativa perdita di vite umane.

Kirk non colpirà il Nord America, ma avrà comunque alcuni impatti

Nonostante si preveda che l’uragano Kirk rimarrà lontano dagli USA, i meteorologi del National Hurricane Center degli Stati Uniti con sede a Miami hanno avvertito che “grandi onde” potrebbero raggiungere la costa orientale entro domenica 6 ottobre. Questo a causa delle dimensioni del ciclone, con venti distruttivi che si estendono verso l’esterno per circa 320km.

Le onde generate da Kirk dovrebbero raggiungere parti delle Isole Sottovento oggi e le Bermuda e le Grandi Antille domani, ha affermato il centro. Non sono in vigore allerte costiere.

Tempesta tropicale Leslie

Nel frattempo, mercoledì 2 ottobre si è formata la tempesta tropicale Leslie nell’Atlantico orientale che potrebbe trasformarsi in un uragano nei prossimi giorni, hanno affermato i meteorologi. La tempesta non è stata ancora considerata una minaccia per la terraferma.

La tempesta si trovava circa 980km a ovest-sudovest delle isole più meridionali di Capo Verde e aveva venti massimi sostenuti di 98km/h, ha affermato il centro.

Uragano Helene

Queste due tempeste si sono formate mentre molte persone nel sud-est degli Stati Uniti sono ancora senza acqua corrente, servizio di telefonia mobile ed elettricità mentre i soccorritori cercano le persone disperse dopo che l’uragano Helene ha colpito la scorsa settimana, lasciando una scia di morte e danni catastrofici.

Secondo l’ultimo aggiornamento finora, oltre 200 persone sono state confermate morte in 6 stati in una delle tempeste più mortali nella storia degli Stati Uniti. Il Presidente Biden è andato in Florida e Georgia giovedì 3 ottobre per esaminare i danni estesi della tempesta. Biden ha annunciato che il governo federale coprirà il “100%” di tutti i costi di rimozione dei detriti e delle misure di protezione di emergenza in North Carolina per sei mesi, e farà lo stesso per Florida e Georgia per i successivi 90 giorni.

