Uragano Kirk, atteso un impatto grave sull’Europa occidentale: i Paesi più colpiti

MeteoWeb

Dopo un inizio rallentato, la stagione degli uragani atlantici 2024 si sta rivelando particolarmente intensa, con più sistemi tropicali in atto contemporaneamente dopo la devastazione lasciata dall’uragano Helene nel sud-est degli USA. Ma ora l’attenzione dell’Europa è puntata su un particolare sistema che si sta dirigendo verso il Vecchio Continente: l’uragano Kirk. Si prevede che il sistema accelererà attraverso il Nord Atlantico e si dirigerà verso l’impatto in Europa. Una graduale transizione verso una tempesta extratropicale è prevista nel corso della prossima notte quando l’uragano Kirk si sposterà verso est a nord delle Azzorre. Kirk continuerà poi come un’intensa tempesta post-tropicale e raggiungerà la Spagna nordoccidentale e la Francia entro mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre.

Data la significativa origine tropicale del sistema, il suo impatto potrebbe essere grave per la Francia e persino più nell’entroterra dell’Europa, in Benelux e Germania nella notte di mercoledì 9.

Attualmente, Kirk sta producendo grandi onde oceaniche che si stanno propagando lontano dall’uragano. Queste grandi onde aumenteranno il rischio di pericolose correnti di risacca nelle Isole Sottovento, Bermuda e nelle Grandi Antille, gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, Canada atlantico e Bahamas, e le Azzorre.

L’uragano Kirk si dirige verso l’Europa

Durante il suo picco giovedì 3 ottobre, l’uragano Kirk ha avuto venti massimi sostenuti di 233km/h, diventando l’uragano più forte così tardi nell’anno solare dall’uragano Iota nel 2020, evidenzia Marko Korosec in un articolo pubblicato su “Severe Weather Europe”. Kirk è il terzo uragano atlantico di categoria 4-5 quest’anno (gli altri due sono stati Beryl ed Helene).

Dopo un graduale indebolimento, l’uragano Kirk si trasformerà in un ciclone extratropicale e virerà verso l’impatto sulla terraferma europea. Kirk è un grande ciclone tropicale con una pressione centrale di circa 966hPa e attualmente una velocità massima del vento sostenuta di 120km/h.

Il wind shear è aumentato su Kirk nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, ma il nucleo interno è rimasto intatto. Tuttavia, l’ambiente diventerà più ostile con l’aumento del wind shear, con l’aria ai livelli medi più secca e temperature della superficie del mare più fredde. Pertanto, è previsto un costante indebolimento che porterà il sistema a perdere le caratteristiche tropicali e a trasformarsi in un forte ciclone extratropicale tra oggi e domani.

Kirk ha un nucleo interno compatto, con una profonda convezione che avvolge il centro. Man mano che lo shear aumenta sul sistema, l’occhio diventa più pieno di nuvole.

Le quantità di pioggia dovrebbero aumentare lungo la fase post-tropicale mentre il sistema si sposta verso l’Europa occidentale mercoledì 9 ottobre.

Anche se si prevede che Kirk diventi una tempesta post-tropicale, il suo impatto rimarrà probabilmente grave quando il sistema raggiungerà la punta nordoccidentale della Spagna e la Francia costiera mercoledì. Alcuni modelli suggeriscono anche che un impatto significativo più all’interno, nel Benelux e in Germania, è possibile dalla sera di mercoledì 9 a giovedì 10 ottobre.

La traiettoria dell’uragano Kirk

La traiettoria prevista dall’National Hurricane Center (NHC) degli USA mostra il centro di Kirk passare appena a nord delle Azzorre oggi come un ciclone extratropicale, per poi spostarsi attraverso l’Atlantico nordorientale e l’Europa occidentale entro la metà di questa settimana. Date le elevate temperature oceaniche lungo la traiettoria di Kirk, il sistema rimarrà intenso sull’Atlantico e probabilmente crescerà fino a martedì 8, un evento tipico dopo una transizione in una tempesta extratropicale.

Di seguito è riportata un’impressionante mappa di accumulo di raffiche di vento del modello meteorologico globale ECMWF per i prossimi sei giorni. Mostra che l’intensità da uragano rimane intorno alle Azzorre e la fascia curva verso la Penisola Iberica nordoccidentale, la Francia, il Benelux e il Regno Unito.

Il sistema manterrà quindi la forza di una tempesta tropicale mentre attraversa l’Atlantico settentrionale e raggiungerà l’Europa occidentale entro mercoledì 9.

Sebbene sia relativamente difficile prevedere quanto sarà intenso il sistema extratropicale una volta raggiunta l’Europa occidentale, il consenso generale dei modelli meteorologici suggerisce che sono possibili venti di 110-130km/h e moto ondoso elevato.

I modelli meteorologici ad alta risoluzione suggeriscono un impatto significativo una volta che la tempesta sfiorerà il Golfo di Biscaglia e la Francia fino a mercoledì sera. Mentre il centro arriverà nella Francia occidentale, c’è un potenziale crescente per venti forti e distruttivi. Le raffiche di vento potrebbero essere superiori a 150km/h lungo la costa. Potrebbero verificarsi anche innalzamenti di marea e inondazioni costiere.

La traiettoria più probabile porterà l’ex uragano Kirk verso la Francia occidentale mercoledì sera. L’impatto più significativo sarà dovuto ai venti intensi e alle piogge vicino e a nord-est del nucleo della bassa pressione. C’è il potenziale per tempeste di vento anche più all’interno, nella Francia centrale e nella Germania occidentale, inclusa la regione alpina, mentre la bassa pressione correrà verso nord-est attraverso l’Europa occidentale mercoledì sera.

Potente impatto dell’ex uragano Kirk sull’Europa occidentale

Le quantità di pioggia nell’Europa occidentale porteranno una fascia di circa 70-120mm di precipitazioni. Le quantità più elevate saranno lungo il nucleo. Tuttavia, la traiettoria esatta è ancora incerta.

L’impatto più grave di venti e pioggia interesserà l’area dalla Francia centro-occidentale al Regno Unito meridionale, incluso il Benelux. Sebbene Kirk non sarà un uragano una volta raggiunta l’Europa, il suo impatto come tempesta di vento potenzialmente significativa sarà grave.

La stagione degli uragani atlantici 2024

Durante un anno tropicale medio, la stagione degli uragani atlantici produce fino a 14 tempeste tropicali a cui viene assegnato un nome. In media, sette diventano uragani. Tre di questi raggiungono la forza maggiore (uragano di categoria 3 o superiore). Una tipica stagione degli uragani atlantici ha due picchi. Il primo periodo di maggiore attività si verifica da inizio a metà settembre, mentre il secondo si verifica in genere fino a metà ottobre.

Finora quest’anno ci sono state 13 tempeste tropicali e 9 uragani, tre dei quali sono stati uragani maggiori: Beryl di categoria 5, Helene e ora l’uragano Kirk. Beryl ha devastato le Isole Sopravento meridionali all’inizio di luglio e Helene ha recentemente portato inondazioni storiche nel North Carolina e un innalzamento di marea da record in Florida.

La stagione degli uragani è notevolmente aumentata a fine settembre.

Le previsioni stagionali della Colorado State University (CSU), guidate dal Dott. Phil Klotzbach, hanno accennato a 23 sistemi tropicali con nome, con undici uragani e cinque tempeste maggiori previsti per la stagione degli uragani 2024. Ciò è ben al di sopra della media trentennale.

Gli uragani in corso Kirk, Leslie e Milton, che ha appena raggiunto la categoria 3 nel Golfo del Messico, spingeranno ulteriormente queste statistiche, in particolare i giorni di uragano, i giorni di uragano maggiore e l’energia ciclonica accumulata (ACE). L’ACE è una metrica utilizzata per confrontare l’attività complessiva dei cicloni tropicali: più forte e lunga è la tempesta, più alta è l’ACE accumulata.

Le condizioni per lo sviluppo degli uragani

Da notare che lo sviluppo degli uragani è una formazione particolare nella regione tropicale. È suscettibile alle condizioni atmosferiche in un dato momento. Le onde tropicali provenienti dall’Africa occidentale influenzano fortemente lo stato dell’atmosfera, consentendo così alle tempeste tropicali o agli uragani di svilupparsi e dirigersi verso ovest nel Nord Atlantico aperto.

Questi sistemi di solito richiedono una temperatura del mare alta (almeno +26°C), umidità molto elevata e un basso wind shear verticale attraverso l’atmosfera. L’onda tropicale aiuta a sviluppare un sistema di bassa pressione superficiale. Quando questi ingredienti si uniscono, un ciclone tropicale potrebbe rapidamente trasformarsi in un uragano o addirittura in un violento uragano maggiore di forza superiore alla categoria 3. Ciò accade quando tutte le condizioni richieste sono quasi perfette.

Temperature molto più alte della media sul bacino del Nord Atlantico

Le cosiddette ondate di calore marine stanno diventando più frequenti e intense negli ultimi anni. Quest’anno sono più persistenti e si estendono su vaste aree, in linea con il riscaldamento globale del clima e dei mari. È dura trovare punti dell’Atlantico vicini alla norma o più freddi quest’anno, evidenzia Marko Korosec.

Le temperature del mare nel Nord Atlantico, in particolare nei Caraibi e nel Golfo del Messico, sono estremamente elevate, ancora +30-32°C in gran parte dell’Atlantico occidentale. Ciò è motivo di grande preoccupazione per le potenziali tempeste che potrebbero raggiungere questa fonte di calore oceanico elevato durante il picco della stagione degli uragani, motivo per cui quest’anno stiamo assistendo a uno sviluppo di tempeste esplosive.

Le regioni tropicali dell’Atlantico centrale e occidentale rimangono al di sopra della norma in questo inizio di ottobre. Ciò si correla bene con ciò che si vede tipicamente durante una stagione attiva degli uragani atlantici. Le previsioni dell’anomalia della temperatura superficiale del mare a breve termine suggeriscono anche che le temperature rimarranno molto elevate per tutti i mesi autunnali, evidenzia Korosec.

Il Nord Atlantico ha temperature dell’acqua ben al di sopra della media, anche nella parte che attraverserà l’uragano Kirk nei prossimi giorni. I mari intorno alle Azzorre sono particolarmente caldi, circa 3-4°C al di sopra della norma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.