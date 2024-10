Uragano Milton, allerta per i residenti della Florida: batteri letali nelle acque alluvionali

MeteoWeb

Le operazioni di ripristino e pulizia dopo il passaggio dell’Uragano Milton in Florida, che ha causato distruzione e lasciato milioni di persone senza corrente elettrica, sono appena cominciate. Tuttavia, esperti della salute avvertono su una minaccia che potrebbe annidarsi nelle acque alluvionali: un batterio chiamato Vibrio vulnificus.

La minaccia del Vibrio vulnificus

Esistono circa 12 specie di batteri del genere Vibrio in grado di causare malattie negli esseri umani, tra cui Vibrio cholerae, responsabile del colera. Vibrio vulnificus, pur essendo tra le specie più rare, è associato a infezioni particolarmente gravi. Questi batteri si trovano naturalmente nelle acque costiere, specialmente nei mesi più caldi da maggio a ottobre.

L’esposizione a questi microrganismi può portare a un’infezione nota come vibriosi, che si manifesta con sintomi spiacevoli come vomito, diarrea, crampi addominali e febbre. Inoltre, il contatto con ferite aperte in acque contaminate può causare infezioni dolorose, con sintomi quali gonfiore, scolorimento e febbre. La maggior parte dei casi di vibriosi deriva dal consumo di molluschi crudi o poco cotti; Vibrio vulnificus è responsabile di oltre il 95% dei decessi legati ai frutti di mare negli Stati Uniti.

Rischi e raccomandazioni

“Dove l’acqua salata incontra quella dolce, è qui che il Vibrio vulnificus può prosperare. Se le persone sono esposte a acqua salmastra e hanno una ferita aperta, o sono immunocompromesse, come nel caso di chi ha il cancro, può prendere piede,” ha affermato il Dr. Scott Rivkees, ex chirurgo generale della Florida, in un’intervista ad ABC News.

I detriti sparsi dalla tempesta possono facilmente provocare infortuni: le infezioni batteriche rappresentano un rischio anche con piccole ferite. Pertanto, è fondamentale praticare una buona igiene in caso di contatto con le acque alluvionali. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) consigliano di pulire accuratamente la pelle esposta con sapone, se possibile, o con disinfettante a base di alcol. I vestiti dovrebbero essere lavati a caldo con detersivo prima di essere riutilizzati.

In teoria, sarebbe meglio attendere il via libera dalle autorità pubbliche prima di rientrare in aree alluvionate. Tuttavia, se l’esposizione alle acque alluvionali è inevitabile, è consigliato di indossare stivali di gomma, guanti di gomma e occhiali protettivi. Queste precauzioni aiuteranno a proteggere non solo da Vibrio vulnificus, ma anche da altri patogeni che possono trovarsi nelle acque contaminate.

L’aumento del rischio

Il genere Vibrio è considerato “il gruppo di patogeni batterici più importante trovato nelle acque marine e costiere,” secondo uno studio pubblicato a luglio su The Lancet Planetary Health. I ricercatori hanno esplorato come il rischio rappresentato da questi batteri stia aumentando a causa di un consumo maggiore di frutti di mare, dell’uso ricreativo delle acque costiere e dei cambiamenti climatici.

Negli Stati Uniti, e in particolare nell’area attorno al Golfo del Messico, si sono registrati diversi casi di infezione da Vibrio negli ultimi decenni. In riferimento specificamente a Vibrio vulnificus, al 4 ottobre 2024, erano stati confermati 64 casi nello stato della Florida.

Con l’inizio del lungo percorso di recupero per le aree maggiormente colpite dall’Uragano Milton, il Dipartimento della Salute della Florida ha emesso linee guida su quali segni osservare se si sospetta un’infezione da Vibrio. “Cercate immediatamente assistenza medica se manifestate sintomi associati a Vibrio vulnificus,” hanno avvertito , “specialmente dopo l’esposizione alle acque alluvionali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.