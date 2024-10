Uragano Milton: Biden invia aiuti federali in Florida, sovvenzioni per le case

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di “grave disastro” in Florida e ha ordinato l’invio di aiuti federali per integrare gli sforzi locali nelle aree colpite dall’uragano Milton. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. L’assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e ristrutturazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare individui e imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.

Domani Biden si recherà nelle zone più colpite da Milton, dove si contano almeno 16 morti e dove ancora oltre 1,8 milioni di utenti sono senza elettricità.

Milton è arrivato pochi giorni dopo l’impatto dell’uragano Helene, che ha provocato almeno 240 morti in 6 stati del sud degli USA. Biden ha avuto oggi colloqui telefonici con i Governatori repubblicani di Georgia e South Carolina, Brian Kemp e Henry McMaster, per valutare gli interventi di aiuto dopo l’urgano Helene. La Casa Bianca ha reso noto che Biden ha discusso con i Governatori degli “sforzi per la ricostruzione” dopo l’uragano che ha provocato danni per 35 miliardi di dollari in Georgia, le due Caroline e Tennessee. Il Presidente “ha ribadito il suo impegno a fornire qualsiasi tipo di aiuto federale per accelerare la risposta e la ripresa nelle zone colpite dagli uragani”.

