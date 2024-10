Uragano Milton, Biden visita le zone devastate: “612 milioni per rafforzare le linee elettriche”

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Joe Biden si è recato a Tampa, in Florida, per una visita di qualche ora sui luoghi devastati dall’uragano Milton. Il Presidente ha sorvolato a bordo di un elicottero le aree più colpite e ha incontrato funzionari locali e soccorritori, assieme a cittadini delle comunità locali in mezzo alle macerie lasciate dalle raffiche di vento. “Per fortuna l’impatto dell’uragano non è stato così catastrofico come avevamo previsto. Ma per alcune persone è stato catastrofico… interi quartieri inondati e milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica“, ha detto in una sosta a St. Pete Beach, sottolineando che “in momenti come questo siamo insieme, ci prendiamo cura l’uno dell’altro, non come democratici o repubblicani ma come americani. Siamo un Paese unico”.

Biden ha elogiato i soccorritori e affermato che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per ripristinare al più presto le forniture di elettricità.

Il Presidente statunitense ha annunciato 612 milioni di dollari per rafforzare le linee elettriche della Florida. “Sosterremo la Florida fino a quando sarà necessario”, ha affermato. “Questi investimenti fanno parte dell’impegno del Presidente a fare investimenti a lungo termine che proteggano, migliorino e ammodernino la rete elettrica della nostra nazione, soprattutto di fronte a eventi meteorologici estremi“, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

Il finanziamento include 94 milioni di dollari per due progetti in Florida: 47 milioni di dollari per la Gainesville Regional Utilities e 47 milioni di dollari per Switched Source in collaborazione con la Florida Power and Light.

