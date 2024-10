Uragano Milton, evacuazioni per un milione di persone in Florida. Biden: “devastante, questione di vita o di morte”

MeteoWeb

Il National Hurricane Center (NHC) degli USA ha dichiarato che l’uragano Milton si trova circa 835km a sud-ovest di Tampa, in Florida. La tempesta fa registrare venti massimi sostenuti di 240km/h e si sta muovendo in direzione est-nordest a 14km/h, ha comunicato l’NHC. L’uragano Milton è attualmente una tempesta di categoria 4. Sebbene le previsioni ufficiali non prevedano più che Milton si rafforzi nuovamente a categoria 5, si prevede che rimanga un potente uragano di categoria 4 per il resto della giornata di oggi e per gran parte di domani. “Mentre sono previste fluttuazioni di intensità, si prevede che Milton rimarrà un uragano estremamente pericoloso fino al landfall in Florida”, ha affermato l’NHC.

L’intero Golfo del Messico è estremamente caldo, ma le acque più calde si trovano dove Milton ha rapidamente intensificato la sua forza ieri e vicino alla costa occidentale della Florida, dove infine toccherà terra. Le acque vicino alla costa della Florida sono tra 2 e 3°C più calde di quanto dovrebbero essere in questo periodo dell’anno, secondo l’esperto di uragani Brian McNoldy.

Le condizioni atmosferiche dovrebbero diventare più ostili per Milton man mano che si avvicina alla terraferma, limitandone la forza. Tuttavia, l’acqua estremamente calda ha già agito come carburante per Milton, quindi non è escluso che possa mantenere la tempesta un po’ più forte del previsto.

Il centro ha affermato che l’allerta per storm surge (innalzamento di marea) è stata estesa verso sud lungo la costa orientale della Florida fino a Port Canaveral. Il governo delle Bahamas ha emesso un’allerta per tempesta tropicale per l’estremo nord-ovest delle Bahamas, tra cui Grand Bahama Island, Abacos e Bimini.

La Florida si prepara all’uragano Milton e chiede a più di un milione di persone di evacuare dalle zone più a rischio. Milton dovrebbe toccare terra domani sera e quindi il tempo stringe per le evacuazioni. Sulle strade il traffico è intenso e ci sono lunghe file ai distributori di benzina. “Ora è il momento di assumere le decisioni necessarie per mettervi al sicuro e mettere al sicuro la vostra famiglia“, ha esortato il Governatore Ron DeSantis.

Biden: “uragano Milton peggiore degli ultimi 100 anni in Florida, questione di vita o di morte”

Il Presidente Joe Biden ha rimandato un viaggio programmato in Germania e Angola per rimanere alla Casa Bianca e monitorare l’uragano Milton, oltre a supervisionare la risposta in corso agli impatti dell’uragano Helene nel Sud-Est, ha annunciato la Casa Bianca. La portavoce Karine Jean-Pierre ha detto che il cambiamento era necessario “data la traiettoria prevista e la forza” della tempesta.

L’uragano Milton è potenzialmente “devastante” e potrebbe essere il più grave tra quelli che hanno colpito la Florida negli ultimi 100 anni, ha detto Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. “Ho dato disposizione di fare tutto il suo possibile” per l’uragano Milton, che rischia di essere “catastrofico“, ha detto Biden parlando alla Casa Bianca per un aggiornamento sulla risposta del governo federale all’uragano Milton. Il Presidente ha sottolineato che c’è la possibilità che Milton tocchi terra e lasci la Florida come uragano, senza allentare la sua forza. “Partite immediatamente, è una questione di vita o di morte”, ha ribadito Biden.

Una strana stagione degli uragani atlantici

L’uragano Milton, che si è intensificato in modo esplosivo, è l’ultimo sistema bizzarro prodotto da quella che gli esperti di uragani chiamano la stagione delle tempeste più strana della loro vita. Prima che iniziasse questa stagione degli uragani atlantici, i meteorologi avevano detto che tutto si sarebbe allineato per creare un anno mostruosamente intenso. Ed in effetti la stagione è iniziata così, quando l’uragano Beryl è stata la tempesta più precoce mai registrata a raggiungere la categoria 5.

Poi, niente. Dal 20 agosto, il tradizionale inizio del picco della stagione degli uragani, al 23 settembre è stata una quiete record, afferma Phil Klotzbach, ricercatore di uragani della Colorado State University. Poi tra il 26 settembre e il 6 ottobre, si sono sviluppati cinque uragani, più del doppio del vecchio record (2). Domenica 6 e lunedì 7 ottobre, ci sono stati tre uragani a ottobre nello stesso momento, cosa che non era mai successa prima, ha detto Klotzbach.

In sole 46,5 ore, l’uragano Milton è passato dal formarsi come tempesta tropicale con venti a 65km/h a un uragano di categoria 5 con venti a 258km/h e poi è diventato ancora più forte. “Ho guardato indietro nei record atlantici e non ci sono davvero buoni analoghi per questa stagione, solo quanto è stata nevrotica“, ha detto Klotzbach. “Ovviamente la stagione non è ancora finita. Vedremo cosa salterà fuori dopo Milton”.

