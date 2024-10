L’uragano Milton fa paura: la Florida si prepara, un morto in Messico

MeteoWeb

Milton è attualmente un uragano di categoria 4 con venti massimi sostenuti di 250km/h. Secondo le previsioni, potrebbe indebolirsi prima dell’impatto con la terraferma in Florida, ma l’ampliamento delle sue dimensioni, fino al doppio, potrebbe causare distruzione e disagi su un’area ancora più vasta. La tempesta dovrebbe toccare terra come categoria 3 nell’area di Tampa nella sera di mercoledì 9 ottobre.

Secondo le previsioni, per la Florida potrebbe trattarsi della peggiore tempesta degli ultimi 100 anni, ad appena due settimane di distanza dall’impatto devastante dell’uragano Helene. Le autorità locali stanno invitando la popolazione ad evacuare le proprie abitazioni. Le autostrade dello Stato sono al momento intasate dal traffico, mentre alcuni distributori di benzina cominciano a soffrire la mancanza di rifornimenti. I supermercati sono presi d’assalto e gli acquisti d’acqua razionati. Le società di energia elettrica hanno già messo in guardia la popolazione a prepararsi a lunghi blackout. Nell’area l’ultimo grande uragano è stato nel 1921.

Evacuazioni

Dopo aver esortato i residenti ad evacuare, definendola una “questione di vita o di morte”, il Presidente Joe Biden ha scritto su X che “migliaia di operatori federali sono già sul campo nel Sud-Est degli Stati Uniti per fornire le risorse necessarie il più rapidamente possibile”, aggiungendo di avere la priorità di “aumentare la dimensione e la presenza dei nostri sforzi, poiché ci stiamo preparando per un altro potenziale uragano catastrofico in arrivo in Florida“. Biden ha rinunciato al viaggio programmato in Germania e in Angola per seguire la situazione legata alla tempesta in arrivo.

Il Governatore della Florida Ron DeSantis ha annunciato l’apertura di quattro centri nel quale trovare riparo che sono in grado di ospitare fino a 10.000 persone. “Guardando a quanto è grande l’uragano, è possibile che ci siano danni significativi in diverse parti dello Stato”, ha detto.

In attesa dell’arrivo dell’uragano Milton, in Florida tra le migliaia di persone che sono state fatte evacuare ci sono anche quasi cinquemila detenuti. Lo ha annunciato il Dipartimento delle carceri della Florida. Circa 4600 detenuti sono stati “trasferiti senza compromettere la sicurezza pubblica, mentre altri trasferimenti sono in corso“, ha spiegato il Dipartimento.

La Fema posiziona uomini e risorse in Florida

L’Agenzia federale statunitense per la gestione delle emergenze (Fema) ha posizionato le sue risorse in Florida in maniera preventiva, per sostenere al meglio le autorità statali e locali nella risposta all’uragano Milton. Le misure – si legge in una nota – sono state disposte dopo che Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la Florida, autorizzando l’agenzia a coordinare una risposta da parte del governo federale. “L’amministratrice Deanne Criswell è sul campo, e ha incontrato i rappresentanti degli Stati interessati per dispiegare tutte le capacità del governo federale”, riporta la nota.

L’urgano Milton provoca un morto in Messico

Intanto, in Messico si registra la prima vittima causata dal passaggio dell’uragano Milton al largo delle coste della penisola dello Yucatan. Si tratta di una persona che stava aiutando a mettere in sicurezza alcune imbarcazioni nella comunità di pescatori di Isla Arena del comune di Calkiní, nello stato di Campeche, ed è caduta battendo la testa a causa del forte vento. L’incidente è avvenuto lunedì 7 ottobre. A recuperare il corpo sono stati gli agenti della Polizia e membri dell’esercito.

