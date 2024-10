Uragano Milton, tornado flagella impianto fotovoltaico: ecco la scia di danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un impianto fotovoltaico di Duke Energy a Lake Placid, North Carolina, ha subito danni a causa di un tornado che si è abbattuto sull’area durante l’uragano Milton. L’evento ha fatto registrare 30 cm di pioggia a Tampa, un record in oltre 100 anni. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti (NWS) ha emesso più di 126 allerte per tornado, un numero record per lo Stato della Florida e il 2° più alto mai registrato in un solo giorno negli Stati Uniti.

L’uragano Milton è iniziato come una depressione tropicale nel Golfo del Messico sabato 5 ottobre. Si è intensificato molto rapidamente fino a raggiungere lo stato di tempesta tropicale, prima di subire un’intensificazione esplosiva fino a 5ª categoria tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre, mentre si spostava a Sud/Est verso la Penisola dello Yucatan, in Messico. La sua intensità è scesa leggermente, alla 3ª categoria, al momento del landfall la sera del 9 ottobre in Florida.

